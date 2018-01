Schwer verletzte Zweirad-Fahrer Unfälle mit Krad und Fahrrad enden mit Einlieferungen der Fahrer ins Krankenhaus.

Symbolfoto © dpa

Stauchitz/Lommatzsch. Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem Ford auf der Kalbitzer Straße (K 8549) aus Richtung Oelsitz in Richtung Seerhausen. Als er nach links auf die B 6 in Richtung Meißen abbiegen wollte, erfasste er einen entgegenkommenden Radfahrer (47). Durch den Zusammenstoß erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr war die Fahrerin (62) eines Fiat auf der S 32 zwischen Lommatzsch und Döbeln unterwegs. Am Abzweig nach Schwochau bog die Frau nach links ab. In diesem Moment wollte sie ein 17-Jähriger mit seiner MZ überholen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

zur Startseite