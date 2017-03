Schwer verletzte Polizistin: Angreifer gefasst Ein 22-jähriger Libanese wurde am Donnerstag in Freital gefasst. Er hatte letztes Jahr Beamte angegriffen und eine Polizistin schwer verletzt.

Der Mann, der im September 2016 eine Polizistin in der Dresdner Neustadt schwer verletzte, wurde am Donnerstagmittag in Freital gefasst. Es handelt sich um einen 22-jährigen Libanesen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, der jedoch bisher nicht gestellt werden konnte. Die Polizei fand ihn schließlich in seiner Bildungseinrichtung in Freital. Ein Ermittlungsrichter hat eine Untersuchungshaft für den Mann angeordnet. Er sitzt nun im Gefängnis.

Laut Polizei war der 22-Jährige im September letzten Jahres in Dresden in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Als die Polizei dazukam, griffen er und seine zwei Begleiter die Beamten an und verletzten eine Polizistin schwer. (szo)

