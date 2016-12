Schwer verletzt am Weihnachtstag

Lunzenau. Am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit einem Kleinkraftrad Simson die Alte Straße aus Richtung Cossen in Richtung Wechselburg. Beim Durchfahren einer Linkskurve stürzte er und rutschte in der Folge gegen die rechte Leitschutzplanke. Hierbei erlitt der Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden. Der Kleinkraftradfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad war nicht versichert.

Zigarettenautomaten aufgesprengt

Lunzenau/Mühlau. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, sprengten unbekannte Täter auf dem Markt einen Zigarettenautomaten offensichtlich unter Verwendung von pyrotechnischen Erzeugnissen auf. Ein zweiter Zigarettenautomat wurde gegen 4 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Mühlau, ebenfalls unter Verwendung von Pyrotechnik, gesprengt. Schadensangaben liegen zurzeit nicht vor. Am ersten Tatort bemerkte ein Zeuge zwei Personen und am zweiten Tatort stellte eine Zeugin einen wegfahrenden Pkw fest. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0371 3873445 entgegen.