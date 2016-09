Schwer Unfall am Buschhaus Unweit der Märchenwiese prallt ein Toyota gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wird mit dem Hubschrauber ausgeflogen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. © Marko Förster

Müglitztal.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Straße zwischen Reinhardtsgrimma und Hausdorf ereignet. Wie die Polizei informiert, war der 47-jährige Fahrer eines Toyota Yaris in Richtung Hausdorf unterwegs. Etwa 200 Meter vor der ehemalige Gaststätte Buschhaus kam er in einer leichten Kurve von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall landete das Fahrzeug im Wald. 9.10 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, zehn Minuten später waren die Rettungskräfte aus Glashütte, Schlottwitz und Kreischa vor Ort, um den schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeug zu holen. „Die Rettungskräfte haben sich lange bemüht, ihn transportfähig zu machen“, sagt Glashüttes Stadtwehrleiter Veith Hanzsch. Später wurde der Fahrer mit Rettungshubschrauber ins Dresdner Uniklinikum gebracht. Die Straße zwischen dem Abzweig Schlottwitz und Reinhardtsgrimma wurde während der Bergung voll gesperrt. Wie die Polizei weiter informiert, ist am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 4 000 Euro entstanden.

