Schwepnitz erhöht Steuern Die Grundsteuern steigen. Die Verwaltung erklärt die Anhebung auch mit Vorgaben des Freistaates.

Die Gemeinde Schwepnitz erhöht die Grundsteuern im Gemeindegebiet. Die Eigentümer von bebauten und bebaubaren Grundstücken und die Besitzer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollen damit in Zukunft etwas mehr zahlen. Der Satz der Grundsteuer B, die vor allem Hauseigentümer für ihre Grundstücke zahlen, wird von 390 auf 420 Prozentpunkte angehoben. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen steigt um wenige Punkte auf 307,5 Prozentpunkte. Das bedeutet nach Berechnungen der Gemeindeverwaltung, dass Grundstücksbesitzer mit einer jährlichen Mehrbelastung von durchschnittlich 15 bis 30 Euro rechnen müssen. Die neuen Steuersätze treten zum 1. Januar 2017 in Kraft. Der Gewerbesteuersatz bleibt in Schwepnitz unverändert.

Die Gemeinde rechnet, dass sie mit der Erhöhung knapp 22 000 Euro mehr einnehmen kann. Bürgermeisterin Elke Röthig begründet den Anstieg aber vor allem mit den vorgegebenen Nivellierungssätzen in ganz Sachsen. Schwepnitz müsse sich anpassen, weil die Sätze auch bei den Schlüsselzuweisungen eine große Rolle spielen. So gehe der Freistaat bei der Zuweisung der Mittel davon aus, dass die Gemeinde mindestens die vorgegebenen Nivellierungssätze anwende. Zudem könne es vorkommen, dass Fördermittel und Zuschüsse nicht ausgereicht werden, wenn die Steuersätze im sächsischen Vergleich zu niedrig seien. Schwepnitz bleibt mit der Anhebung noch unter dem sächsischen Durchschnitt.

Der Gemeinderat von Schwepnitz beschloss die Erhöhung bereits Anfang Juni mit einer knappen Mehrheit. Fünf Räte stimmten dafür, vier dagegen. (SZ)

