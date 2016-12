Schwensow verlässt Cunewalde Der HV Oberlausitz empfängt am Sonntag den LHV Hoyerswerda. Die Partie beginnt 16.30 Uhr.

Daniel Schwensow (im gestreiften Shirt) stand drei Jahre in der Mitte des Cunewalder Teams – auch bei dieser Radtour zur Saisonvorbereitung 2015/16. © privat

Handball-Sachsenliga. Die Heimpartie am Sonntag gegen den LHV Hoyerswerda ist für die Cunewalder nicht nur eine Derby-Herausforderung, sondern auch ein Schlüsselspiel in dieser Saison. Cunewalde ist mit 6:12 Punkten Tabellenzehnter, die Lausitzer (8:12) stehen auf Rang acht. Anwurf ist um 16.30 Uhr.

Daniel Schwensow spielt zum letzten Mal für den HVO. Seit 2013 war der junge Student für Cunewalde aktiv und schaffte mit dem Team dreimal den Klassenerhalt in Sachsens höchster Spielklasse. In vielen Spielen erwies er sich dabei mit seinem Tempo und seiner Dynamik als entscheidender Faktor. Jetzt wird Daniel Schwensow sein Engagement in Afrika unter Beweis stellen. „Ich werde dort an einer Schule in Kenia ehrenamtlich arbeiten und dabei zusammen mit den Schülern und Lehrern die Hygiene- und Sanitärsituation an der Schule verbessern“, berichtet er. (fs)

