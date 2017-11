Schwelbrand sorgt für Feuerwehreinsatz Ein Kurzschluss sorgt für einen schulfreien Tag in Boxberg. 190 Kinder mussten die Grundschule vorzeitig verlassen.

Die Feuerwehr hat am Montag einen Schwelbrand in der Grundschule in Boxberg löschen müssen. © SZ/Uwe Soeder

Boxberg. Ein Schwelbrand hat den Schultag in der Boxberger Grundschule am Montag bereits gegen 6.30 Uhr wieder beendet. Insgesamt 190 Kinder waren im Gebäude, als das Feuer im Dach ausbrach. Dank des schnellen Eingriffs der Feuerwehr ist die Gefahr jedoch bereits gebannt, Verletzte forderte der Brand nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird aktuell von der Kriminalpolizei untersucht. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, erklärte, scheint bei Dacharbeiten Wasser eingedrungen zu sein, was einen Kurzschluss und damit den Brand ausgelöst haben könnte. Nun wird auch wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. (szo)

zur Startseite