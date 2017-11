Schwelbrand legt Freie Schule lahm Das Boxberger Schulhaus ist derzeit eine Baustelle. Jetzt gab es einen Kabelbrand, durch den die Elektrik ausfiel. Für den Unterricht gibt es eine Lösung.

Die Feuerwehr hat am Montag einen Schwelbrand in der Freien Schule in Boxberg löschen müssen. © SZ/Uwe Soeder

Boxberg. Viel Aufregung zum Start in die neue Woche gab es Montagmorgen in Boxberg. Nach einem Notruf eilten Polizei und Feuerwehr zur Diesterwegstraße. Unter dem Dach des Schulhauses qualmte es. Ursache dafür war offenbar ein Schwelbrand. Weil an dem Haus zurzeit gebaut wird, konnte Regen eindringen, der in der elektrischen Anlage wahrscheinlich zu einem Kurzschluss führte. So vermutet der Boxberger Bürgermeister Achim Junker den Grund für die ausgefallene Stromversorgung. „Es hat nach verschmortem Kabel gerochen“, so Junker. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte Schlimmeres.

Natürlich brachten der Schwelbrand und die ausgefallene Elektrik Beeinträchtigungen für den Unterricht mit sich. In der Grundschule musste einiges umorganisiert werden, denn dort wird beispielsweise mit interaktiven Tafeln gearbeitet. In der Freien Schule musste die Schulleitung den 89 Schülern freigeben. Auch an diesem Dienstag bleibt die Freie Schule Boxberg geschlossen, sagt Schulleiter Ralph Berthold. Der Tag soll genutzt werden, um eine Zwischenlösung zu organisieren. Denn: „Die Freie Schule wird durch den Wasserschaden eine Weile beeinträchtigt“, so Achim Junker. Deshalb werden im Rathaus Räume bereitgestellt, beispielsweise der Versammlungsraum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird seine Untersuchungen in dem Lehrgebäude führen und prüfen, ob möglicherweise ein technischer Defekt die Ursache ist.

