Schwelbrand in Leuba gelöscht Rund 40 Feuerwehrleute sind am Montagvormittag an der Werkhalle im Einsatz gewesen.

Feuerwehreinsatz beim Brand in Leuba © SZ Thomas Eichler

Leuba. Das Feuer in einer Werkhalle der Firma Polyvlies Sachsen GmbH ist gelöscht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, wie Einsatzleiter Frank Kretschmer von der Leubaer Feuerwehr erklärt. Etwa 40 Kameraden sind im Einsatz gewesen. Zur Verstärkung der Leubaer und Ostritzer Feuerwehr wurden auch Wehren aus der Nachbarschaft alarmiert. Über die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt. In einer Maschine war laut Feuerwehr am Montagvormittag ein Schwelbrand ausgebrochen. In der Halle hatte sich daraufhin dichter Rauch breitgemacht. Nach dem Löschen des Brandes musste das Gebäude längere Zeit durchlüftet werden. Für die Umwelt habe keine Gefahr bestanden, bestätigen Kretschmer und Werksleiter Marc Buchholz übereinstimmend. Polyvlies Sachsen GmbH, die seit über zehn Jahren ihren Sitz im ehemaligen Kraftwerksgelände Hagenwerder haben, stellen technische Vliesstoffe, hauptsächlich für die Automobilindustrie, her. (szo)

