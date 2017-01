Schwelbrand in Küche In Waldheim rückt die Feuerwehr an. Ein 38-Jähriger muss ins Krankenhaus.

© Symbolbild: Marko Förster

Feuerwehr und Polizei rückten Freitag, kurz vor 22.30 Uhr, auf der Luise-Romstedt-Straße in Waldheim zum Einsatz an. Offensichtlich führte ein technischer Defekt eines elektrischen Gerätes zu einem Schwelbrand in einer Küche. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Schadensangaben liegen zurzeit noch nicht vor. Ein 38-jähriger Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

zur Startseite