Schwelbrand in Kesselsdorf

Die Kameraden mussten sich in den Keller zwängen. © Roland Halkasch Die Kameraden mussten sich in den Keller zwängen.

An der Straße des Friedens war der Brand ausgebrochen.

Mit Kohlendioxidlöschern verhinderte die Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers.

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in den Wilsdruffer Stadtteil Kesselsdorf ausrücken. Gegen 20.50 Uhr wurde auf der Straße des Friedens ein Feuer gemeldet. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war ein Schwelbrand im Pelletbunker der Heizungsanlage ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, den Brand zu löschen. Da die Kellerräume eng und verwinkelt waren, kamen die Kameraden nur schwer an den Brandherd heran. Mit Kohlendioxidlöschern verhinderten sie eine Ausbreitung des Feuers. Später wurden die Holzpellets mit einer Maschine abgesaugt. Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. (hal/szo)

