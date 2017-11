Schwelbrand in der Küche Eine junge Familie aus Niederstriegis kann nach einem Feuer nicht mehr zurück in ihre Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar.

In einer Dachgeschoss-Wohnung am Bahnberg in Niederstriegis brach am Sonnabend ein Brand aus. © André Braun

. Kurz nach dem Mittag ist am Sonnabend ein Feuer in einer Dachgeschoss-Wohnung am Bahnberg in Niederstriegis ausgebrochen. Knapp 60 Kameraden der Wehren aus Niederstriegis, Roßwein, Littdorf, Ebersbach und Döbeln rückten unter anderem mit der Drehleiter an.

Sie brachten Einsatzleiter Michael Hengst zufolge den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle. Aber der Rauch ist durch die gesamte Wohnung gezogen. Daher kann die betroffene junge Familie mit Baby zurzeit nicht in die Wohnung zurück. „Sie haben sich selbst um eine Unterkunft gekümmert, benötigen keine Notunterkunft“, so Hengst von der Feuerwehr Niederstriegis.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Gegen 14 Uhr wurde die Hauptstraße in Niederstriegis wieder für den Verkehr freigegeben. Aufgrund des Einsatzes war sie im Bereich Bahnberg voll gesperrt. Die Brandursache steht noch nicht fest. (DA/mf)

zur Startseite