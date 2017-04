Schwelbrand im Nationalpark Die Feuerwehr Bad Schandau musste am Sonntag zum ersten Waldbrand der Saison in der Sächsischen Schweiz ausrücken. Vermutlich hat ein Raucher gezündelt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Baum nach den Löscharbeiten: Ein großes Stück aus dem morschen Holz musste entfernt werden. © privat Der Baum nach den Löscharbeiten: Ein großes Stück aus dem morschen Holz musste entfernt werden.

Der Baum vor den Löscharbeiten: Aus dem Glutnest steigt Rauch auf.

Der Alarm ließ Schlimmes befürchten. Am Sonntag wurde die Feuerwehr Bad Schandau zu einem Waldbrand in den kleinen Zschand gerufen. Ein Mitglied der örtlichen Bergwacht war dort zu Fuß unterwegs und entdeckte am oberen Ausgang der Ferkelschlüchte am Wegrand einen Baum, aus dem Rauch aufstieg. „Vermutlich hat ein Wanderer in ein Loch eines Spechtes eine Zigarettenkippe gesteckt“, mutmaßt Stadtwehrleiter Kai Bigge. Weil der Baum in der Mitte des Stammes bereits morsch gewesen ist, konnte sich ein Schwelbrand entwickeln. Zum Glück blieb der Schaden wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehr begrenzt. Die Kameraden schnitten den Baum mit einer Kettensäge auf, um an das Glutnest zu kommen. Ob der Baum trotzdem stehen bleiben kann, muss noch entschieden werden.

Im Nationalpark sind Löscharbeiten kompliziert, weil Wasser herangeschafft werden muss. Am Sonntag waren 16 Kameraden mit vier Autos im Einsatz. (SZ/gk)

