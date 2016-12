Schweizer Schokolade für Engerling Es ist stets ein ganz besonderes Konzert: Kurz vor Weihnachten kommt die Kult-Blues-Band Engerling nach Medingen.

Er hat noch immer jede Menge Spaß an der Musik: Wolfram „Boddy“ Bodag gründete die Band Engerling 1975. In Medingen können sich die Engerlinge kurz vor Weihnachten stets über einen vollen Kultgasthof freuen. © Bernd Goldammer

Wäre es damals nach jenem Kneiper in Berlin gegangen, dann wäre am Sonnabend im Saal des Gasthofs in Medingen nichts los gewesen. 1975 hatte in einer Berliner Kneipe die Bluesrockband Engerling ihren ersten Auftritt – und besagter Wirt war der Meinung, dass das nichts würde, mit Engerling und der Musik …

Doch der Mann sollte sich irren. Kräftig sogar. Und so war es eben am Sonnabend im Gasthofsaal in Medingen wieder rappelvoll, als die Bluesrocker aus der Hauptstadt auftauchten, um ihr seit Jahren traditionelles und ganz besonderes Weihnachtskonzert hier zu spielen. Kult ist das längst. Und die Fans kamen auch diesmal wieder aus allen Himmelsrichtungen nach Medingen. Denn diese alljährliche Engerling-Weihnachtsfeier gibt es nach wie vor nicht in Berlin, nicht in Leipzig oder Dresden. Sondern nur in dieser grandiosen Aura des Medinger Landgasthofs! Wobei: Ostalgie wird hier ganz anders interpretiert, als anderswo. Diese Fans haben einfach viele gemeinsame Erlebnisse, weil sie Engerling schon zu DDR-Zeiten nachgereist sind.

Vorweihnachtliches Essen spendiert

Und dabei haben sie die DDR so richtig kennengelernt. Nicht nur geografisch. Denn die Fans fanden sich in den Liedern der Band wieder. Noch heute reist einer davon alljährig extra aus der Schweiz zum Medinger Konzert an. Wie immer hat er auch diesmal kleine Weihnachtspäckchen für die Musiker gepackt: original Schweizer Schokolade. Das gehört dazu. Wie es auch dazugehört, dass Medingens Gasthof-Wirt Jörg Eyting der Band ein vorweihnachtliches Essen spendiert. Da werden Gänsekeulen mit Klößen und Rotkraut, nach der Rezeptur von Eytings Oma serviert. Und die Band um Gründer und Keyboarder Wolfram „Boddy“ Bodag liebt es.

In ihrer Besetzung ist die Band seit vielen Jahren zusammen, Wechsel gab es äußerst selten. Engerling ist der musikalische Beweis dafür geworden, dass es möglich ist, jahrzehntelang erfolgreich seine ureigene Musik zu machen. Es ist eine Art Engerling-Authentizität entstanden, in der die Fans ihre musikalische Heimat sehen. Sonnabendnacht wurde das wieder erlebbar. Als das Konzert begann, waren die Leute sofort auf den Beinen. Tanzten, sprangen, sangen zu alten und neuen Songs. Engerling ist über die Jahre zu einer Musiklegende geworden, um die sich viele Geschichten ranken. Und die Geschichten vom Weihnachtskonzert in Medingen gehören längst mit dazu!

Und natürlich ist es auch diese ganz besondere Musik, die die Band seit nun schon über 40 Jahren lebendig hält. Eine ureigene Musik. Zwischen Deutschrock und irgendwie eben auch Blues. Aber Schubladen sind nichts für Engerling. Sie spielen einfach. Und wie!

