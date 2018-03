Schweizer Presse lobt Bombardier-Zug Seit Montag sind die neuen Doppelstockzüge made in Görlitz im Einsatz. Bislang mit Erfolg.

Spät geliefert, aber Wertarbeit: Die Schweizer loben ihre neuen Züge. © SBB AG, Bern - Fotodienst

Bern/Görlitz. Seit Montag verkehrt der neue Doppelstock-Fernverkehrszug von Bombardier im Testverkehr zwischen Zürich und Bern. Trotz der vierjährigen Verspätung bekommt der Zug in der Schweizer Presse viel Lob. „Der Zug kommt bei vielen Passagieren auf der Erstfahrt gut an. Tatsächlich ist der Zug hell und praktikabel. Die Verbindung ins Internet über das Handy ist gefühlt besser als in anderen Zügen, die WCs sind großzügig ausgestaltet. Kein Luxuszug, aber mit allem ausgestattet, was ein Pendlerherz begehrt: Steckdosen, die obligaten Tischchen, in der 1. Klasse Armlehnen“, schreibt die „Aargauer Zeitung“ und fährt fort: „Auch Zugliebhaber kommen offenbar auf ihre Kosten. Sie belagern den neuen Zug bereits auf dem Perron in Zürich, schießen Fotos zur Erinnerung.“

Das Gratisblatt „20 Minuten“ zitiert viele zufriedene Fahrgäste. Die breiten Gänge, die zahlreichen Steckdosen, der großzügigere Platz für Fahrräder und festinstallierte Skiträger fallen positiv auf. Kritik kommt von Behindertenverbänden, die bis zuletzt auf konstruktiven Veränderungen bestanden hatten, damit Rollstuhlfahrer ohne Hilfe ein- und aussteigen können. Doch die „Neue Zürcher Zeitung“ zitiert einen deutschen Medizin- und Reisejournalisten, der seit Jahren mit Krücken und Rollstuhl unterwegs ist. Er habe eine Rollifahrerin beim Einstieg beobachtet, den sie durch das Anheben der Räder problemlos gemeistert habe. Das sei auch die übliche Methode zum Einsteigen. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind zufrieden. „Es gab keine Verspätung, alles verlief nach Plan“, sagt SBB-Mediensprecher Christian Ginsig. Und „20 Minuten“ zitiert Thomas Brandt, Leiter Personenverkehr Operating SBB: „Wir haben eine riesige Freude an diesem Fahrzeug. „Wir sind überzeugt, dass es ein sehr guter Zug ist.“

zur Startseite