Schweißer an der Bahn-Baustelle Wo die Bohrkrone unterm Bahndamm geborgen wurde, wird ein Schutzrohr vorbereitet.

Torsten Schauland vom Anlagenbau Lohr schweißt ein Schutzrohr. © Klaus-Dieter Brühl

Torsten Schauland vom Anlagenbau Lohr schweißte Mobntag am Bahndamm in Zschieschen das Schutzrohr für eine Trinkwasserleitung, die erneuert werden muss. Sie wird in Höhe des Bergkellers durch den Bahndamm verlegt. Das ummantelte Stahlrohr kommt etwa dort in den Boden, wo die Auto-Umfahrung für die Zeit des Tunnel-Neubaus eingerichtet wird.

