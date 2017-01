Schweißarbeiten lösen Großbrand aus

Einbruch in Einfamilienhaus Radebeul. Unbekannte hebelten am Dienstag das Fenster eines Einfamilienhauses an der Neuen Straße auf und drangen in die Räume ein. Anschließend durchsuchten sie diese und stahlen mehrere Spardosen sowie Schmuck. Zu dem entstandenen Schaden liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

Navigationssystem gestohlen Radebeul. In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte in einen VW Golf VII ein und bauten das Navigationssystem aus dem Fahrzeug. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar.

Alkoholisiert am Steuer Gröditz. Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Dienstagmittag ein Mann (52), der mit seinem Mazda an einem Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße ausparken wollte. Beim Rangieren stieß er mit einem VW zusammen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei dem 52-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille fest. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zusammenstoß in Kreisverkehr Lampertswalde. Eine 39-Jährige war am Dienstagabend mit einem VW Golf auf der B98 in Richtung Schönfeld unterwegs. Beim Einfahren in den „Mühlbacher Kreisverkehr“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A3 (Fahrerin 42), der schon im Kreisverkehr fuhr. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.