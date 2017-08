Schweiß floss während der Ganztagesausbildung 25 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Weißwasser, Weißkeißel und Sagar übten gemeinsam in Weißwasser.

Nach dem erfolgreichen Einsatz zeigt sich der Löschtrupp auf dem Balkon der Wohnung. © Rolf Ullmann

Ein Wasserstrahl zischte am Sonnabendmittag aus dem Fenster eines leer stehenden Wohnblockes in der Boxberger Straße 29 in Weißwasser. Zusammen mit dem aus der Wohnung dringenden Wasserdampf kündete er sicht- und hörbar vom erfolgreichen Einsatz des Löschtrupps beim löschen eines Zimmerbrandes. Diesen hatten die Kameraden zu Ausbildungszwecken selbst entfacht. Ein kleines Stück Kohleanzünder genügte um die im Zimmer befindlichen Gegenstände in Brand zu setzen. Innerhalb einer knappen Minute standen diese in hellen Flammen und die Kameraden traten schnellstens den Rückzug an. Nicht zuletzt die starke Rauchentwicklung zwang sie dazu. „An diesem Beispiel kann man sehen, wie wichtig die Ausrüstung der Wohnung mit Rauchmeldern ist,“ erläuterte Sven Müller, einer der drei Ausbilder an diesem Tag. 25 Feuerwehrleute verzichteten am Sonnabend auf ihre Freizeit um sich ab 8 Uhr bis gegen 16 Uhr für den möglichen Einsatz bei einem Wohnungsbrand zu wappnen. „Die Zahl der Brände und damit die Einsätze, darunter auch die in Häusern sowie Wohnungen sind in letzter Zeit erfreulicherweise zurückgegangen. Deshalb ist es wichtig in Übung zu bleiben,“ erläutert Andreas Hanl, der als Ausbilder selbst am Löschangriff teilnahm.

Die Leiter der Ganztagesausbildung dankten der Wohnungsbaugenossenschaft ausdrücklich für die Möglichkeit die Ausbildung der Kameraden unter den ganz realen Bedingungen eines Wohnblockes durchführen zukönnen. Die Hausnummer 29 wurde dabei ganz bewusst gewählt, denn hier hatte es im Dezember des vergangenen Jahres gebrannt. Anhand der verrußten Wohnungen bis in das oberste Stockwerk hinauf bekamen die Kameraden eine anschauliche Vorstellung von der Kaminwirkung des Treppenhauses. Andreas Hanl verwies darauf, dass sich Mieter in deren Wohnung es nicht brennt, sich keinesfalls in das Treppenhaus flüchten sollten. Vielmehr wäre es besser sich auf dem Balkon oder am Fenster den Rettungskräften bemerkbar zu machen. Ihre Rettung mit einer zusammensteckbaren Handleiter sowie der Drehleiter bildete einen der Ausbildungsschwerpunkte, der Sven Müller geleitet wurde.

Die schweißtreibenden Prozeduren stand den Kameraden durch das Anlegen der Einsatzkleidung und der Atemschutzausrüstung ins Haus. Über 20 Kilogramm Gewicht trugen sie mit sich als sie mit Schläuchen, Löschnägeln und der Suchleine im Treppenhaus sowie den Wohnungen die Handlungen bei einem Einsatz übten. Hierbei floss der Schweiß gleich literweise den Rücken runter. Getoppt wurden diese Strapazen noch durch die Suche nach einer vermissten Person im völlig dunklen Keller. Aus den Knien und sich mit den Händen vorantastend leisteten die Feuerwehrleute dabei Schwerstarbeit. „Der Einsatz in einem Keller ist die Hohe Schule für jeden Kameraden, der hier nach vermissten Personen suchen und den Brand löschen muss,“ erläutert Karsten Päßler.

zur Startseite