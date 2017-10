Schweinskopf vor Geschäft gelegt

Rechte Schmierereien Weinböhla. Unbekannte beschmierten, wie am gestrigen Montag festgestellt wurde, eine Wand eines Fußgängertunnels an der Berliner Straße in Höhe Sachsenstraße mit rechten Parolen sowie einem Hakenkreuz und Runen.

Drei Fahrgäste verletzt Riesa. Ein Busfahrer (61) war am Montagmittag gegen 11.15 Uhr auf dem Alexander-Puschkin-Platz unterwegs und bemerkte ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Auto augenscheinlich zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, leitete der 61-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dabei kamen im Bus drei Insassen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Motorradfahrer schwer verletzt Röderaue. Ein 61-Jähriger befuhr am Montag gegen 15.15 Uhr mit einem Motorrad der Marke Honda im Röderauer Ortsteil Pulsen die Lange Straße. In Höhe der Einmündung Am Markt verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Betäubungsmittel und Böller Großenhain. Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend gegen 19 Uhr im Gelände der ehemaligen Landesgartenschau eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Großenhainer Utensilien zum Drogenkonsum bei sich hatten. Eine Nachschau brachte weiterhin bei einem 18-Jährigen ein Tütchen mit Betäubungsmitteln zutage. Darüber hinaus hatte ein 17-Jähriger über 40 Böller einstecken, deren Abgabe nur an Personen über 18 Jahren erlaubt ist. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.