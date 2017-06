Schweinetränken gestohlen

Ein Einbruch in die ehemalige Schweinemastanlage im Stolpener Ortsteil Langenwolmsdorf wurde am 1. Juni gegen 6.30 Uhr festgestellt. Unbekannte Täter hatten ein Fenster der Anlage aufgedrückt und sind so in das Gebäude eingedrungen.

Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen mehrere Stromkabel, Kupferrohre, Schweißdrähte sowie rund 200 Tränken aus Edelstahl und Aluminium. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1 000 Euro. (SZ)

