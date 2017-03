Schweine überleben Stallbrand Rund tausend Schweine standen im Nasseböhlaer Stall, als die Elektrik Feuer fing.

Feuerwehreinsatz beim Brand im Schweinestall der Agrargenossenschaft Bauda am Montag. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Bernd Ziemann ist nach der Aufregung am Montag etwas zur Ruhe gekommen. Der Chef der Baudaer Agrargenossenschaft konnte gestern verkünden: nur materieller Schaden. Die Tausend Tiere, die im Nasseböhlaer Stall standen, haben das Feuer gut überstanden. Zunächst wusste niemand, wie es den Tieren geht.

Kurz vor zehn Uhr am Montag bekam die Agrargenossenschaft eine Alarmmeldung von der Fütterungsautomatik und der Lüftung. Die Feuerwehr ging sofort unter Atemschutz in das Objekt, löschte den Brand an der Elektrik und hing die Fenster aus.

Zwei Hochleistungsventilatoren wurden herangefahren und von den Kameraden sozusagen als Erste Hilfe für die Tiere in den Stall gehangen. Mit Erfolg. Einige Tiere gingen ohnehin diese Woche regulär zum Schlachthof. Die Tierärzte dort hatten aber keine Beanstandungen, so Bernd Ziemann gegenüber der SZ. Der Großteil der Tiere ist nach wie vor im Stall, Lüftung und Fütterung sind bereits wieder repariert. Weitere Arbeiten sind aber noch notwendig und werden jetzt sukzessive ausgeführt. Bernd Ziemann möchte sich auch an dieser Stelle bei allen Helfern bedanken.

