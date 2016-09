Schweighofer erweitert Sägewerk Das Unternehmen investiert in sein Werk in Kodersdorf. Damit dort künftig nicht nur Bretter gesägt werden können.

Das Sägewerk in Kodersdorf wächst. © Andrè Schulze

Das Unternehmen Holzindustrie Schweighofer plant, am Standort Kodersdorf zu erweitern. Über einen entsprechenden Antrag hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Demnach werden mehrere Anlagen in der bestehenden Hobelhalle neu eingebaut. Dazu zählen ein Tauchbecken, ein Sprühtunnel und eine weitere Hobelanlage. Damit diese Technik eingebaut werden kann, muss die Fassade an der östlichen Seite des Werkes angepasst werden. Die zusätzliche Technik benötigt mehr Platz, auch die Zufahrt ändert sich durch den Umbau.

Ziel der Veränderungen sei es, zusätzliche Angebote am Standort Kodersdorf zu schaffen, erklärt Bürgermeister René Schöne (CDU). Das heißt, künftig sollen vor Ort nicht mehr nur Bretter gesägt, sondern das Holz auch aufbereitet werden, bevor es weiter transportiert wird. Die genutzten Flächen ändern sich mit dem Einbau der neuen Maschinen nicht. Es werde lediglich ein überdachter Bereich geschlossen. Alle Kodersdorfer Gemeinderäte haben dem Antrag zugestimmt.

Das österreichische Unternehmen Schweighofer hat das Werk im Kodersdorfer Gewerbegebiet im Vorjahr von Klausner übernommen, ebenfalls ein österreichischer Holzverarbeitungsbetrieb. Seit 2004 gibt es das Sägewerk mit einer Fläche von 33,5 Hektar in Kodersdorf und wird dort Holz verarbeitet. Die Produktionskapazität liegt bei 1,2 Millionen Festmeter Rundholz pro Jahr.

zur Startseite