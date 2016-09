Kolumne: Wellers Woche Schweigen ist nicht immer Gold ... ...Irrsinn allerdings nie, im Rathaus aber weit verbreitet.

SZ-Redakteur Andreas Weller. © André Wirsig

Hilfe, das Rathaus ist ein Tollhaus! Gähn, das wussten wir doch schon lange, werden nun einige denken. Ja, aber es scheint schlimmer zu werden. Da wird gestritten, wer sich künftig um die undankbarsten Themen kümmern darf, als ob es um eine Art Heiligsprechung ginge. Bildungs- und Jugendbürgermeister ist ein Job, der nach viel klingt, aber getrost als Zonk bezeichnet werden darf.

Mal ehrlich: Der Bereich Schulen ist eine bessere Hausverwaltung, denn um Inhalte ging es da noch nie – was die Verantwortung der Stadt angeht. Bei dem gigantischen Sanierungsstau, steigenden Schülerzahlen und zu wenigen Gebäuden, könnte man auch von Mangelverwaltung sprechen. Jugend bedeutet auch nur, den weglaufenden Kosten für Problemfamilien hinterherschauen zu müssen.

In dem Zusammenhang sei noch eine Randbemerkung erlaubt: Lieber CDU-Fraktionschef Jan Donhauser, wenn man die Vertrauensfrage in seiner Fraktion stellt und eisiges Schweigen erntet, ist das kein Ausdruck von Begeisterung, nicht mal von Unterstützung. Sorry, übersetzt heißt das: „Schleich di“, wie es der Bayer sagen würde. Schweigen ist nicht immer Gold.

Doch der nächste Irrsinn folgt dem vorherigen unweigerlich. Nein, nicht das Hü und Hott um den Pappritzer Elefanten. Das ist auch so eine Sache, würde aber den Rahmen sprengen. Vielmehr ist es der Einzug der Herkuleskeule in den Kulturpalast. Wir haben diese Woche gelernt, der ist eigentlich illegal, wird aber trotzdem gemacht.

Hauptprotagonist in der Sache ist Bürgermeister Peter Lames (SPD), der heimlich ein Rechtsgutachten dazu bestellt hat. Als wenn die Verwaltung sich jetzt an Recht und Gesetz hält, mag manch einer sagen. Wir vermuten, die Sache ist ganz simpel: Die Herkuleskeule ist ihm als Kabarett zu konservativ. Breschke und Schuch sind der SPD viel näher. Wenn man die Schwarzen schon nicht aus dem Rathaus vertrieben bekommt, dann wenigstens wahre Schlüsselpositionen besetzen oder so.

zur Startseite