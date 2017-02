Schwedinnen sollen im Auto gebären Die Entbindungsstation in einem abgelegenen Teil Schwedens wurde geschlossen. Zur nächsten sind es 100 Kilometer. Schwangere sollen nun das Kinderkriegen im Auto lernen.

Was tun, wenn der Weg zur nächsten Klinik weit ist? © dpa

Es ist ein harter Schlag für die Menschen in der nordschwedischen Provinz Västernorrlands län. Am Mittwoch wurde in der Stadt Solleftea die einzige Geburtenstation im Umkreis von über 100 Kilometern geschlossen – aus Kostengründen. Ein Schock für alle. Auch für Maria Dahlberg. Die 57-Jährige arbeitet seit 29 Jahren als Hebamme in der fast 100 Jahre alten Entbindungsstation des örtlichen Krankenhauses. Die Entscheidung der sonst auf die gesellschaftliche Verbesserung der Situation von Frauen viel Wert legenden rotgrünen Regionalregierung will sie nicht hinnehmen und protestiert.

Die Situation in der Region ist drastisch: Bis zu den nächsten Entbindungsstationen in Örnsköldsvik und Sundsvall sind es zwischen 100 und 200 Kilometern durch unbewohnte Schnee- und Waldlandschaften. Bei normaler Wetterlage dauert es eineinhalb Stunden dorthin. Doch wenn es Winter ist, bleiben Autos auch mal stecken. Die Landstraßen sind nicht beleuchtet. Vielerorts auf der Strecke gibt es noch immer keinen Handyempfang. Zurzeit herrschen dort teilweise nachts Temperaturen von bis zu minus 15 Grad.

Maria Dahlberg will deswegen künftig Kurse für Notfall-Entbindungen im Auto anbieten. Mitstreiterinnen hat sie schon gefunden. Gemeinsam versuchen sie nun die werdenden Eltern im Kurs zur Autogeburt mit praktischen Tipps zu beruhigen. „Kürzere Frauen können auf dem Rücksitz gebären. Bei längeren Frauen empfiehlt es sich, beide Vordersitze zurückzufahren und die Rückenlehnen so weit wie möglich nach hinten zu stellen. Die Frau kann dann auf dem Beifahrersitz gebären, der Partner assistiert ihr vom Fahrerplatz aus und sollte zusätzlich zur Autoinnenbeleuchtung eine Kopfleuchte tragen“, erklärt Krankenschwester Stina Näslund der SZ. Über das große Interesse ist sie selbst ein wenig überrascht: Ihr Telefon stehe seit der Kursankündigung nicht mehr still. Das Handy, mit dem die Hebammen dann die Geburt fernbetreuen können, sollte aufgeladen sein, ein extra Akku und eine Freisprechanlage seien notwendig, damit der Mann beide Hände frei hat, während er den telefonischen Anweisungen der Fachkraft folgt. „Mit den Kursteilnehmern fahren wir die Strecke zum nächsten Krankenhaus ab, auch um uns Streckenabschnitte zu merken, auf denen es Handyempfang gibt“, sagt Näström.

Inzwischen hat die Schließung der Entbindungsstation landesweit riesige Wellen geschlagen. Und das hat vor allem auch mit Unterricht zum Kinderkriegen im Auto zu tun. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen SVT und auch einige ausländische Fernsehstationen sind angerückt. Einwohner halten die Entbindungstation seit Mittwoch rund um die Uhr besetzt. Die lokale Wirtschaft sponsert den Protest mit Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken. Anna-Marica Lundin hat erst vor einigen Tagen ihren Vincent mit Komplikationen in der Entbindungsstation zur Welt gebracht. Vincent war einer der Letzten. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das auf dem Viksjöweg irgendwo im Gålsjöwald passiert wäre“, schaudert Vater Anders im Sender SVT. Der hatte am Donnerstagabend zur besten Sendezeit eine Live-Debatte zum Thema im Programm.

