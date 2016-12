Schweden-Schlager zum Rothenburger Weihnachtsmarkt Zum vierten Advent kommt der Weihnachtsmann in die Kleinstadt. Dieses Mal mit einer Sängerin aus dem Norden.

Julia Lindholm wurde 1994 geboren. Da gab es Abba schon 12 Jahre nicht mehr. Aber ihre Musik singt die junge Schwedin.

Rothenburg. Ein Hauch von Abba wird zumindest musikalisch über den Rothenburger Weihnachtsmarkt zum vierten Advent wehen. Julia Lindholm ist eine junge Sängerin aus Schweden und bringt Sonntag, ab 17 Uhr, mit ihren Liedern einen akustischen Gegensatz zu den Weihnachtsliedern, die am Wochenende auf dem Marktplatz aus der Konserve und live gesungen zu hören sind.

Dass Cheforganisator Udo Hübner einen aufstrebenden Stern am deutschen Schlagerhimmel nach Rothenburg holen konnte, freut ihn. Zumal die Stockholmerin extra aus ihrer Heimatstadt in Rothenburg einfliegen wird. „Ihre Songs wird jeder verstehen, denn bekannte Abba-Hits singt sie auf Deutsch“, sagt Udo Hübner.

Bei dem einen Export aus Schweden bleibt es am Wochenende, denn den Markt gestalten traditionell wieder die Rothenburger Vereine sowie Händler und Gewerbetreibende aus der Stadt und der Umgebung. 30 in ihrer Zahl werden es sein, so Udo Hübner. Diese Ziffer ist an diesem Wochenende von besonderer Bedeutung, denn 30 Jahre ist es her, als 1986 Udo Hübner den Rothenburger Weihnachtsmarkt wiederbelebt hat. Seit sechs Jahren führt er ihn in Eigenregie durch. Das wird der Rothenburger auch die nächsten fünf Jahre machen können. Der Stadtrat stimmte jetzt der weiteren Ausrichtung des Weihnachtsmarktes bis 2021 durch den Betreiber des Airport-Restaurants einstimmig zu.

Öffnen wird der Markt an beiden Tagen um 14 Uhr. Neben Verkaufsständen und dem Besuch des Weihnachtsmannes erwartet die Gäste am Sonnabend der musikalische Auftritt der Nieskyer Heidespatzen und der Kinder vom Sonnenhügel. Am Sonntag sind es der Männergesangsvereines 1845 und der Posaunenchor, beide aus Rothenburg. Der Kleinbahnverein zeigt seine Modellbahnen im Haus der Fleischerei Eichler und Handwerkskunst wie das Schnitzen kann man im Ratskeller sehen. Sonnabendabend steigt die Party um den Weihnachtsbaum mit DJ Maik.

Der Marktplatz ist von Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 11 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Parkplätze sind außerhalb vorhanden und ausgeschildert.

