Schweden planen gigantische Autobatteriefabrik Ausgerechnet ein Ex-Tesla-Manager will Europas Energiehunger stillen.

So könnte sie aussehen – die Gigafabrik in Skellefteå. © Illustration: Northvolt

Europa und die Autobaunation Deutschland haben den Anschluss an die nun anbrechende Ära des Elektroautos verschlafen, warnen hochrangige Experten derzeit immer wieder. Als Flaschenhals bei der Produktion gelten die Fahrzeugbatterien. Eine richtig große Produktionsanlage gibt es nicht in Europa.

Der ehemalige Tesla-Topmanager Peter Carlsson will deshalb mit seinem Unternehmen Northvolt eine Gigafabrik in Schweden für Batteriezellen errichten und damit die Aufholjagd der europäischen Autoindustrie als Zulieferer flankieren. Der Schwede war früher Logistikchef bei Tesla und einer der engsten Mitarbeiter von Tesla-Chef Elon Musk. Die Fabrik soll voraussichtlich schon 2020 die Produktion aufnehmen. Für 2019 ist die Fertigstellung einer Demoproduktionslinie geplant. Die Kapazität soll letztlich bei 32 Gigawattstunden pro Jahr liegen. Bis zu 2 500 Arbeitsplätze sollen mit der Fabrik direkt und indirekt geschaffen werden. Damit wäre Carlssons Fabrik fast so groß wie Teslas Fabrik im US-Bundesstaat Nevada und könnte knapp 500 000 Elektroautos im Jahr mit Batterien bestücken.

Die Fabrik soll im nordschwedischen Skellefteå gebaut werden, wurde kürzlich bekannt gegeben. Die Region wird schon jetzt ausschließlich mit billiger Wasserkraftenergie vom staatlichen schwedischen Energiekonzern Vattenfall versorgt. Damit ist eine klimafreundliche und preiswerte Produktion als wichtiges Verkaufsargument gesichert. Vattenfall beteiligt sich an dem Mammutprojekt. Auch werden in Nordeuropa ein paar der für Batterien zentralen Rohstoffe abgebaut. Die Lieferwege wären kurz. Auch der schweizerisch-schwedische Technologiekonzern ABB ist mit dabei. Er soll die Fabrik mit Automatisierungstechnik wie Robotern und Elektronik ausrüsten und kooperiert mit Northvolts Forschungs- und Entwicklungseinheit, die unweit der innovativen Technikmetropole Stockholm und nahe dem schwedischen ABB-Sitz in Västerås angesiedelt werden soll. Erst im September unterzeichnete ABB mit Carlsson eine Grundsatzerklärung. ABB bezeichnete die geplante Fertigungsanlage als auf „einzigartige Weise integrierte Fabrik“ und versprach sich finanziell zu beteiligen.

Auch die EU, die schwedische Energiebehörde und der große Göteborger Rederei- und Transportkonzern Stena sollen sich, laut Northvolt, beteiligen.

Allerdings hat Carlsson eine wesentliche Hürde noch nicht genommen. Er braucht insgesamt stolze 40 Milliarden Kronen (4,1 Milliarden Euro) für das Projekt. „Das mag wie eine hohe Summe klingen, aber man muss daran erinnern, dass sie über mehrere Jahre bis 2023 verteilt wird“, sagte Carlsson dem schwedischen Wirtschaftsblatt Dagens Industri. Bis zum Sommer sollten eine Milliarde Kronen als Startkapital für die erste Produktionslinie zusammenkommen. Laut Dagens Industri hat Carlsson offiziell aber nur ein Zehntel dieser Summe zusammen. Allerdings gilt gerade der Einstieg von ABB Analysten als Zeichen für die Ernsthaftigkeit des Projektes. „Die Nachfrage nach Batterien steigt derzeit exponentiell wegen der weltweiten Elektrifizierung. Wenn Northvolt weiter erfolgreich ist, wird nicht nur eine Fabrik entstehen“, verkündete ABB-Schwedenchef Johan Söderström kürzlich ungewöhnlich optimistisch.

Die Befürchtung, dass europäische Autobauer sich lieber aus Niedriglohnländern in Asien beliefern lassen, vor allem in China gibt es weit gediehene Pläne für große Zellfabriken, hält Carlsson für unbegründet. Die Asiaten hätten keine Konkurrenzvorteile, sagte er der Financial Times. Der Erfolg der automatisierten Fabrik hänge nicht von billigen Arbeitskräften ab, sondern von preiswerter Energie und der Rohstoffversorgung sowie fähigen Experten. All das gebe es in Nordeuropa. Zudem wäre der Lieferweg zu Europas Autofabriken kurz. Alleine in Süd- und Westschweden gibt es mit Volvo und dem früheren Autohersteller Saab eine lange Autobautradition. Auch die Autonation Deutschland liegt nicht weit weg. Deutsche Autobauer haben sich bislang mit dem Bau einer eigenen großen Batteriefabrik sehr zurückgehalten. Anscheinend sind ihnen die Risiken zu groß.

zur Startseite