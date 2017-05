Schwebender Stall für Goldfasane Im Landgut soll künftig Landwirtschaft erlebbar werden. Ideen gibt es viele. Zuerst ziehen Vögel in eine Voliere.

Vor einigen Wochen standen auf dem Gelände hinter Sven, Volkmar und Torsten Krawczyk (von links) vom Landgut Westewitz zwei Gebäude. Die sind jetzt abgerissen. Die Gestaltung des Areals hat begonnen. Dazu gehört auch der schwebende Stall, der Mittelpunkt einer Vogelvoliere werden soll. © André Braun

Noch sind es vorwiegend Ideen und Pläne, die die drei Krawczyk-Männer vom Landgut Westewitz haben. Künftig soll auf dem Areal des Betriebes Landwirtschaft erlebbar werden. Davon profitieren auch die Westewitzer. Sie können hier einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Es sollen ein Grillplatz und ein landwirtschaftliches Museum entstehen sowie , Spielgeräte aufgestellt werden. „Damit wollen wir auch das Umfeld für unsere Mieter schöner gestalten“, sagte Sven Krawczyk. Zurzeit erstellen Mitarbeiterin Kathrin Fischer und Praktikantin Cornelia Conrad einen Plan.

Der erste große Schritt in diese Richtung ist bereits gemacht. Im März begannen die Abrissarbeiten für das Wohnhaus mit Stall, ein Stallgebäude, die Mistplatte und der Straßenrückbau. Nun liegt der Bauschutt geschreddert auf einen großen Berg und soll künftig unter anderem für den Wegebau genutzt werden.

„Wir wollen so viel wie möglich von dem Material wiederverwenden, auch der Umwelt zuliebe und aus Verbundenheit zur Historie des Landgutes. So wurden zum Beispiel Säulen und andere Dinge aus den Gebäuden ausgebaut, die künftig an anderer Stelle zu sehen sein werden“, sagte Sven Krawczyk. „Wäre das Material nicht verarbeitet worden, hätten mindestens 90 große Laster den Bauschutt wegfahren müssen“, so Sven Krawczyk. Dann wären sicher noch mehr Krach und Staub entstanden, die die Nachbarn ertragen haben. „Wir sind froh, dass das toleriert wurde.“

Bald ziehen Goldfasane ein

Das Projekt „schwebender Stall“ hat sich Seniorchef Volkmar Krawczyk auf seine Fahne geschrieben. „Eigentlich müsste es ja ein Vogelhaus sein, weil es Mittelpunkt einer Voliere wird. Da aber der Stall für Kaninchen gebaut wurde, bleibt es ein Stall“, so Volkmar Krawczyk. Bis zum Tag des offenen Hofes am 27. Mai sollen Goldfasane, Wachteln, Tauben und Wellensittiche einziehen. Dafür muss noch die zwölfmal acht Meter große Voliere gebaut werden. Die Säulen dafür stehen schon.

Unterstützung bekommt der Landwirt vom Vereinschef der Ostrauer Geflügelzüchter und Nachbarn Erhard Panke. „Darüber sind wir sehr froh“, so Volkmar Krawczyk. Der Nachbar kümmere sich auch um die Brutkästen, die auf dem Gelände neu eingerichtete wurden, um den Vögeln, die sonst in den alten Gemäuern Platz fanden, eine Möglichkeit zum Brüten zu geben.

Bis zum Tag des offenen Hofes gibt es auf dem Abrissgelände noch viel zu tun. Zurzeit wird Muttererde auf das Territorium gefahren. 1 600 Tonnen wurden schon aufgebracht. Damit sind 90 Prozent dieser Arbeiten abgeschlossen. „Zunächst werden wird Rasen einsäen, damit sich der Boden setzen kann. Die Bepflanzung soll im Herbst erfolgen. Jetzt ist das wegen der begonnenen Vegetation ungünstig“, so Sven Krawczyk. Bis vor Kurzem habe sich kaum jemand dafür interessiert, was auf dem Hof passiere. „Jetzt ist es für viele Leute interessant geworden. Sie wollen wissen, was hier nach dem Abriss passiert“, so der Seniorchef. Dabei gebe es wie bei jeder Medaille zwei Seiten.

Viele Erinnerungen zerstört

„Zum einen haben wir mit dem Abriss eine Gefahrenquelle beseitigt. Zum anderen aber auch viele Erinnerungen zerstört“, so Volkmar Krawczyk. Der Hof, die einstige Meierei, habe immer im Zusammenhang mit der Klinik und dem Leben vieler Menschen gestanden. „Das ist uns bewusst. Deshalb haben wir auch viel dokumentiert, um es zumindest so für die Zukunft zu erhalten“, sagte Torsten Krawczyk. Carsten Lange aus Westewitz sei täglich vor Ort gewesen und habe viel fotografiert. Außerdem wurden die Grundmauern der Gebäude erhalten.

Der Hof und die Häuser stehen unter besonderem Denkmalschutz. Deshalb musste die Obere Denkmalschutzbehörde grünes Licht zum Abriss der Gebäude geben. Damit sind Auflagen verbunden.

Schon seit Jahren versuchen die Landwirte, eine Lösung für die beiden Gebäude zu finden. „Die Sicherung war für uns eine Herausforderung. Das ist wegen des Publikumsverkehrs der Klinik notwendig“, so Torsten Krawczyk. Zunächst war geplant, die Gebäude umzunutzen. Die alte Hülle sollte bleiben, im Inneren etwas Neues entstehen. „Wir hatten damit auch schon begonnen. Doch die Kosten waren einfach zu hoch“, so Krawczyk.

Deshalb wurde Fördergeld aus dem Topf der Brachflächenrevitalisierung beantragt. Trotz Zusammenstellung aller geforderten Unterlagen und Gutachten, für die etwa 20 000 Euro investiert wurden, gab es einen abschlägigen Bescheid von der Fördermittelstelle. Und das, obwohl die Genehmigung von der Landesdirektion vorlag. „Die Sächsische Aufbaubank hat ein Jahr lang geprüft, um dann den Abtrag abzulehnen. Da ist eine Ablehnung umso ärgerlicher“, so Krawczyk. Dann entschlossen sich drei Landwirte aus Sicherheitsgründen zum Abriss und zur Neugestaltung des Areals.

