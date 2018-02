Schwebend über die Elbe In Dresden gab es die Seilbahn-Idee von Pieschen ins Ostragehege schon mal. Nun könnte sie neuen Schwung aufnehmen.

So ähnlich könnte sie aussehen, die Seilbahn vom Brauhaus Watzke bis zum Messegelände. © Ellger, Montage mithilfe der Leitner AG Sterzing

Berlin hat sie, Dresdens Partnerstadt Breslau auch, und die Rostocker haben sie uns eigentlich geklaut: Eine Seilbahn mitten in der Stadt. Die Idee kam 1994 auf, als sich Dresden entschloss, die Internationale Gartenbauausstellung IGA im Jahr 2003 ausrichten zu wollen. Über drei Millionen Euro flossen in die Planungen für das IGA-Areal im Ostragehege. Doch im Dezember 1995 kam das Aus. Stattdessen wurde die Gartenbauausstellung 2003 in Rostock eröffnet. Die Hansestadt bekam auch die Seilbahn, die einen Rundumblick auf das Gelände ermöglichte. Dass sie inzwischen dort wieder abgebaut wurde, steht auf einem anderen Blatt.

In Dresden ist die Idee einer Seilbahn nie völlig begraben worden. 1999 träumten Planer von einer Verbindung von Kaditz/Mickten bis ins Stadtzentrum. Besucher sollten ihre Autos auf einem P & R-Parkplatz nahe des Hornbach-Baumarktes in Kaditz abstellen und von dort in rund 15 Minuten ins Zentrum gondeln. Bis zu 5000 Menschen hätten pro Richtung in einer Stunde transportiert werden können. Die österreichische Firma Doppelmayr war als Verbündeter im Gespräch. Doch auch diese Pläne blieben in Schubladen liegen.

Wieder ins Feld geführt hat diese Art der öffentlichen Verbindung der Fernsehturmverein. Ginge es nach ihm, würden die Besucher von Tolkewitz über den Elbhang zum Fuß des Turmes schweben. Problematisch dabei ist, dass die Gondeln über zahlreiche Privatgrundstücke fahren würden. Diese Schwierigkeit müsste die Seilbahn von Pieschen ins Ostragehege, die Dresdner Mitgliedern des Verkehrsclubs Deutschland vorschwebt, nicht meistern,

Gunnar Reichel und Richard Emmermacher haben die Seilbahn-Idee der IGA aufgegriffen und neu bewertet. „Gerade jetzt, wo wieder über eine Fähre zwischen Pieschen und dem Ostragehege diskutiert wird, sehen wir gute Chancen, unser Projekt noch einmal bekannt zu machen“, sagt Gunnar Reichel. Zugute kommt ihm, dass im Verkehrsentwicklungsplan 2015+ die Prüfung einer Elbquerung in diesem Bereich festgeschrieben ist. Schwebend über den Fluss zu kommen, ziehe Dresdner wie Touristen gleichzeitig an, glaubt Reichel.

Konkret sieht die VCD-Studie vor, die Seilbahn vom Parkplatz gegenüber dem Ballhaus Watzke an der Kötzschenbrodaer Straße in Pieschen starten zu lassen und bis zur Straßenbahn-Gleisschleife im Messegelände des Ostrageheges zu führen. Das ist eine Strecke von rund 700 Metern. Wenn gewollt, könnte man die Trasse später bis zu den Sportstätten im Ostragehege erweitern. „Die Anbindung des Stadtteils Pieschen an die Messe, die derzeit sehr umständlich ist, wäre viel besser“, sagt Ideengeber Reichel. 2 000 bis 7500 Personen und Fahrräder könnten pro Stunde transportiert werden. Wegfallen würden Wartezeiten wie an der Fähre, weil die Bahn dem Bedarf flexibel angepasst werden kann.

Allerdings rechnet Reichel in der Studie mit Kosten in Höhe von sieben bis zehn Millionen Euro. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten von rund 500 000 Euro für Personal. Und die Seilbahn könnte für Vögel negative Auswirkungen haben, außerdem überträgt sich der Lärm der Antriebe und vom Lauf des Seils auf den Rollen über das Elbtal sehr gut. Dennoch überwiegen für Reichel die Vorteile.

Das sieht man im Stadtplanungsamt jedoch anders. Es ließ 2003 vom Institut für Bahntechnik eine Seilbahnverbindung über die Elbe bewerten, mit negativen Ergebnissen. Der Inselbetrieb hätte Nachteile für den Radverkehr, weil der Transport in einer Seilbahn aufwendig sei. Außerdem sei die Nachfrage zu gering, um sie wirtschaftlich zu betreiben. Dazu kämen aufwendige umwelt- und wasserrechtliche Prüfungen. Skepsis überwiegt auch bei Gunter Thiele, dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. „Angesichts der Kosten kann ich mir eine Seilbahn nicht vorstellen, auch hier gilt Wirtschaftlichkeit.“ Kommentar

