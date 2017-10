Schwarzkollmer Grubenbahnbrücke wird abgerissen Es ist kein Job der Deutschen Bahn AG, sondern einer der Bergbausanierer von der LMBV.

Die alte Grubenbahnbrücke bei Schwarzkollm wird nach LMBV-Angaben in einer Woche abgerissen. Die Baustelle sorgt auch für Einschränkungen auf der B 96. © Uwe Schulz

Schwarzkollm. Dreißig Jahre ist es her, dass wenige Meter neben der Grubenbahnbrücke unweit des Schwarzkollmer Steinbruchs zwei Güterzüge frontal aufeinanderprallten. Am 16. Mai 1987 fuhren hier zwei 132er Dieselloks gegeneinander, offenbar, weil ein Zug ein Haltesignal ignoriert hatte. Einer der beiden Lokführer wurde damals verletzt.

Auf Fotos vom Unglück sieht man die Grubenbahnbrücke, die die Bahnstrecke Hoyerswerda-Lauta überspannt. Bald wird sie verschwunden sein. Es ist kein Job der Deutschen Bahn AG, sondern einer der Bergbausanierer von der LMBV. Die hatten schon vor langer Zeit bei der Deutschen Bahn eine Streckensperrung für den Rückbau der Kohlebahnbrücke beantragt. In einer Woche ist der Zeitpunkt gekommen. Denn es herrscht wegen des Streckenneubaus bei Lohsa nur magerer Zugverkehr und die Strecken nach Leipzig beziehungsweise Dresden sind wegen Bauarbeiten in Ruhland auch noch dicht.

Also hat die beauftragte Firma laut LMBV-Pressesprecher Uwe Steinhuber von Freitagabend über das kommende Wochenende bis Montag früh um 4 Uhr Zeit, die Brücke abzureißen. Dazu sollen unter anderem ein gleisgebundener Kran und eine Vorschubeinrichtung zum Einsatz kommen. Tätig ist man hier schon seit Anfang August. Zunächst begann man mit der Baufeldberäumung, das heißt auf 1,1 Hektar mit Holzung, Rodung und Flächenberäumung. Anschließend wurde mit der Errichtung einer Baustellenzufahrt von der B 96 aus begonnen. Das sorgte in Höhe der Straßenkurve in den letzten Tagen schon für halbseitige Straßensperrungen mit Ampelregelung. Bis Ende März wird in diesem Bereich gearbeitet. Denn es muss nicht nur die Brücke entfernt werden. Auch ein 700 Meter langer Gleisabschnitt neben der doppelgleisigen Bahnlinie ist zurückzubauen und der Rest des angrenzenden Bahndamms abzureißen. Immerhin sind knapp 8 000 Kubikmeter Erdmassen abzutransportieren. Damit wird eine der letzten verbliebenen Grubenbahnbrücken beseitigt.

Die Schmalspur-Kohlegrubenbahnen im Lausitzer Revier hatten schon bald nach der Deutschen Einheit ausgedient. Für die touristische Erschließung der Lausitz konnten sie aus Kostengründen nicht erhalten werden. Gleisbett und Brücken wurden deshalb schon 2003 größtenteils zurückgebaut. Heute existieren in der Lausitz im Bereich der Leag-Tagebaue (ehemals Laubag beziehungsweise Vattenfall) nur noch normalspurige Kohlenbahnnetze. Die schmalspurigen Gleisanlagen wurden zwischen 1991 und 2005 komplett stillgelegt und zurückgebaut, so auch die Lausitzer Grubenbahn. 2001 hatte man den Gleisabschnitt zwischen dem einstigen Haltepunkt Auerhahn an der B 97 und der B 96 bei Schwarzkollm zurückgebaut.

Zwei Jahre später riss man hier auch die Grubenbahnbrücke über der Straße ab. Die nur wenige Meter entfernte Brücke über der Bahntrasse blieb stehen. Der für 2008 geplante Abriss fiel aus. Jetzt, neun Jahre später, findet er statt.

