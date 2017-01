Schwarzfahrer wird zum Schläger In einer S-Bahn von Dresden nach Pirna wird ein junger Mann beim Schwarzfahren erwischt. Statt Einsicht zu zeigen, prügelt er um sich.

In einer S-Bahn zwischen Dresden und Pirna kam es im November 2016 zu einer Auseinandersetzung, als sich ein Schwarzfahrer gegen den Rauswurf aus dem Zug wehrte. © Symbolfoto/Marko Förster

Bereits im November 2016 kam es zu einem Vorfall in einer S-Bahn zwischen Dresden und Pirna, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Am 19. November, einem Sonnabend, erwischte ein Zugbegleiter gegen halb 6 Uhr morgens zwei Jugendliche, die schon mehrfach schwarz gefahren waren und auch an diesem Tag keine Fahrkarte bei sich hatten. Sie stiegen am Haltepunkt Dresden-Reick in den Zug. Noch bevor sich dieser in Gang setzen konnte, wollte der Zugbegleiter sie deshalb von der Weiterfahrt abhalten. Das wollte einer der beiden nicht akzeptieren und stellte sich in den Türbereich, sodass die Bahn nicht weiterfahren konnte.

Zwei couragierte Jugendliche und der Lokführer kamen hinzu und sprachen mit dem uneinsichtigen Schwarzfahrer. Gleichzeitig versuchte der Zugbegleiter die Türen mechanisch zu schließen, um ein weiteres Blockieren unmöglich zu machen. Plötzlich schlug der Schwarzfahrer mit der Faust durch die bereits halbgeschlossene Tür einem der Jugendlichen ins Gesicht.

Nach diesem Vorfall versicherte der Geschädigte laut Zugbegleiter zwar, Anzeige erstatten zu wollen, was laut Polizei aber bis heute nicht geschehen ist. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, um die Helfer zu finden. Der Geschädigte ist etwa 20 Jahre alt und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose, einer grauen Daunenjacke und braunen Schuhen. Sein etwa gleichaltriger Begleiter hat ebenfalls dunkelblonde, kurze Haare. Er trug einen blauen Pullover, darunter ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Außerdem hatte er eine auffällige Tätowierung in Form von Sternen am linken Unterarm. Die Bundespolizei bittet die beiden Personen, sich zu melden.

Die Tatverdächtigen konnten indes ermittelt werden. (szo)

Hinweise: Bundespolizeiinspektion Dresden, Tel. 0351 815020

