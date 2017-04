Schwarzfahrer mit Cannabis Ein Mann verbringt die Fahrt im Intercity zwischen Leipzig und Dresden auf der Toilette. Das macht ihn verdächtig.

In einer Zugtoilette hatte sich der Schwarzfahrer eingeschlossen.

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen Schwarzfahrer mit heikler Fracht in seiner Socke dingfest gemacht: Gegen 20.15 Uhr hatte die Zugbegleiterin des IC von Leipzig nach Dresden bemerkt, dass sich ein Fahrgast in der Zugtoilette eingeschlossen hat. Er reagierte nicht auf Klopfen und Anfragen.

Am Dresdner Hauptbahnhof angekommen, verließ der mutmaßliche Schwarzfahrer dann zügig die Toilettenkabine und mischte sich unter die aussteigenden Fahrgäste, um unerkannt zu entwischen. Doch das gelang ihm nicht. Nach einem Hinweis durch die Zugbegleiterin griffen die Bundespolizisten am Querbahnsteig zu. Da mindestens der Verdacht des Erschleichens von Leistungen im Raum stand, wurde der junge Mann auf die Wache gebracht.

Dort machten die Beamten eine weitere interessante Entdeckung. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen entdeckten die Bundespolizisten in seiner linken Socke eine Folie, in der Cannabis versteckt war. Die Polizisten stellten das Betäubungsmittel sicher. Den libyschen Staatsbürger zeigten sie wegen des Erschleichens von Leistungen sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln an. (SZ)

