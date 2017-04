Schwarzfahrer löst Feueralarm aus Ein Mann will für die Zugfahrt von Bischofswerda nach Dresden kein Ticket kaufen. Als ihn daraufhin die Polizei erwartet, eskaliert die Situation.

Ein Schwarzfahrer hat einen Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolfoto). © Rafael Sampedro

Bischofswerda. Ein renitenter Schwarzfahrer hat am Dienstagabend Bahnmitarbeiter und Polizei in Atem gehalten. Der Mann war im Regionalzug von Bischofswerda nach Dresden gefahren. Weil er sich weigerte, einen entsprechenden Fahrschein zu kaufen, alarmierte die Zugbegleiterin die Polizei. Die Beamten nahmen den Schwarzfahrer schließlich am Bahnhof Dresden-Neustadt in Empfang. Dabei zeigte sich der Deutsche allerdings weiterhin uneinsichtig. So gab er zunächst an, keinen Ausweis dabei zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde das Dokument allerdings gefunden. Außerdem verweigerte der Mann alle Unterschriften und die Entgegennahme der polizeilichen Protokolle. Beim Abschied ließ der gebürtige Dresdner noch seinen Personalausweis mit den Worten: „den brauch ich nicht mehr“ fallen.

Doch damit immer noch nicht genug: Beim Verlassen des Bahnhofs löste der Mann durch das Zerschlagen der Scheibe des Brandmelders einen Feueralarm aus. Die Feuerwehr musste auch tatsächlich ausrücken, um den Alarm zu deaktivieren. Durch die Bundespolizei wurde nicht nur der Personalausweis des Schwarzfahrers sichergestellt. Ihn erwarten nun auch Strafverfahren wegen Leistungserschleichung und Notrufmissbrauch. (szo)

