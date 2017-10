Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an Ein polnischer Bahnfahrer wollte den Zug nicht verlassen und verletzte den Angestellten im Gesicht.

Die Bundespolizei griff einen Schwarzfahrer auf, der einen Zugbegleiter angegriffen und verletzt hatte. (Symbolbild) © dpa

Löbau. Auf dem Bahnhof in Löbau hat am Dienstagabend ein Fahrgast einen Bahnangestellten angegriffen und verletzt. Der polnische Reisende war von Görlitz in Richtung Löbau unterwegs und wurde bei einer Kontrolle als Schwarzfahrer überführt, wie die Bundespolizei mitteilte. Da der 23-Jährige keinen Fahrschein während der Fahrt lösen wollte, wurde er in Löbau zum Aussteigen aufgefordert. Hier schlug der Pole den Zugbegleiter auf Bahnsteig 2 unvermittelt ins Gesicht und fügte diesem eine Platzwunde über der linken Augenbraue zu. Der Täter wurde kurz darauf von der Landespolizei gestellt und der Bundespolizei übergeben. Wie sich herausstellte, hatte der Pole einen Alkoholwert von 1,69 Promille. Auf den 23-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen Körperverletzung, Erschleichen von Leistung sowie Sachbeschädigung zu. (szo)

