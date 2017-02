Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an Ein Zugbegleiter meldet eine brenzlige Situation mit einem Deutschen – das Gericht schickt den Mann sofort ins Gefängnis.

Der rabiate Schwarzfahrer rückte gleich in den Knast ein. © Symbolfoto/dpa

Ein Zugbegleiter hat jetzt von Großenhain aus die Bundespolizei zu Hilfe gerufen, weil er bedroht wurde. Zu dieser Situation im RB 18288 Dresden – Hoyerswerda kam es, als der Kontrolleur einen Schwarzfahrer erwischte. Der Zugbegleiter hatte über die kostenfreie Notrufnummer der Bundespolizei gemeldet, dass er durch einen fahrscheinlosen Fahrgast beleidigt und mit Faustschlägen attackiert worden ist und dringend Hilfe bräuchte. Daraufhin wurde sofort eine Streife losgeschickt. Parallel unterstützte das örtliche Polizeirevier Großenhain. Der Tatverdächtige konnte noch in der Regionalbahn gestellt und festgenommen werden.

Schon zwei Haftbefehle

Der Zugbegleiter sagte, dass der 37-Jährige nicht im Besitz eines Fahrscheins sei und aufgrund fehlenden festen Wohnsitzes auch nicht nachträglich eine Rechnung gestellt werden könne. Deshalb sollte der Hoyerswerdaer in Großenhain aus dem Zug aussteigen. Daraufhin beleidigte der Deutsche den Zugbegleiter und drohte zudem mit Worten wie „Ich mache dich fertig“. Dabei ging er mit Boxbewegungen auf den Zugbegleiter zu und versuchte, diesen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Zugbegleiter wich aus, zog sich zurück und alarmierte die Polizei.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort begab sich der Zugbegleiter in ärztliche Behandlung. Der Tatverdächtige ist bereits einschlägig polizeibekannt und verbüßte bis vor Kurzem eine Haftstrafe. Eine fahndungstechnische Überprüfung brachte den Beamten weiterhin zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Chemnitz zutage. Zum einen handelt es sich um einen Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung und Beleidigung, zum anderen um einen Sicherungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen nach zum Teil tateinheitlich begangenen Sachbeschädigungen, Hausfriedensbrüchen und Körperverletzung – verhängt waren acht Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und versuchter Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet. Nach der Aufnahme des Vorfalls wurde der Mann dem Amtsgericht Dresden vorgeführt. Durch die Bereitschaftsrichterin wurden beide Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Der 37-Jährige ist nun in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingewiesen. Zügige Festnahmen sind also durchaus auch bei Gerichten zu erreichen.

Die Nummer der Bundespolizei: 0800 6888 000

zur Startseite