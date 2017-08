Schwarzfahrer greifen Schaffner an In der S-Bahn von Pirna nach Dresden wollte der Zugbegleiter von einem Mann ohne Fahrschein Strafe kassieren. Da kam es zum handgreiflichen Streit.

© Marko Förster

Ein Zugbegleiter fühlte sich am Dienstag in der S-Bahn zwischen Pirna und Dresden derart bedroht, dass er sich einschloss und die Bundespolizei rief.

Gegen 14.40 Uhr hatte der Zugbegleiter der S-Bahn die Beamten informiert, dass er sich durch drei Reisende bedroht fühle und sich vor diesen in seinem Dienstabteil in Sicherheit gebracht habe. Nach Eintreffen des Zuges am Hauptbahnhof stellten die Polizisten zwei Tatverdächtige fest.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war offensichtlich die Fahrkartenkontrolle. Dabei konnte eine Person aus einer dreiköpfigen Gruppe keinen Fahrschein vorweisen. Daraufhin wollte der Kundenbetreuer dem betreffenden Reisenden das erhöhte Beförderungsentgelt, also die Strafe von 60 Euro in Rechnung stellen. Darüber kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Zugbegleiter an der Hand verletzt wurde.

Zwei der drei Männer konnte die Polizei noch aufgreifen. Gegen die beiden 27- und 28-jährigen Marokkaner wird jetzt wegen Körperverletzung, Nötigung und Betrugs ermittelt. (szo)

