Schwarzfahrer attackiert Zugbegleiter Als der 37-Jährige zwischen Großenhain und Hoyerswerda ohne Ticket erwischt wurde, rastete er aus. Der Schaffner musste anschließend von einem Arzt behandelt werden.

Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen Schwarzfahrer aus Hoyerswerda am Großenhainer Bahnhof festgenommen. Er wird beschuldigt, einen Zugbegleiter attackiert zu haben, teilt die Bundespolizei am Dienstag mit.

Der 37-Jährige war am Nachmittag in der Regionalbahn von Dresden nach Hoyerswerda unterwegs. Einen Fahrschein konnte er jedoch nach Aufforderung durch den Schaffner nicht vorlegen. Der Zugbegleiter gab an, dass dem 37-Jährigen aufgrund fehlenden festen Wohnsitzes auch keine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt werden konnte. Daraufhin sollte der Hoyerswerdaer in Großenhain aus dem Zug verwiesen werden.

Der Deutsche widersetzte sich jedoch der Aufforderung, beleidigte den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten und drohte zudem „Ich mache dich fertig“. Dabei ging er mit Boxbewegungen auf den Schaffner zu und versuchte diesen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Zugbegleiter wich aus, zog sich zurück und alarmierte die Polizei.

Daraufhin wurde eine Streife sofort zum Ereignisort geschickt. Parallel unterstützte das örtliche Landespolizeirevier Großenhain den Einsatz. Der Tatverdächtige konnte in der Regionalbahn gestellt und festgenommen werden. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort begab sich der Zugbegleiter in ärztliche Behandlung.

Der Tatverdächtige ist bereits einschlägig polizeibekannt und verbüßte bis vor kurzem eine Haftstrafe. Eine fahndungstechnische Überprüfung erbrachte weiterhin zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Chemnitz. Zum einen handelt es sich um einen Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung und Beleidigung, zum anderen um einen Sicherungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen nach zum Teil tateinheitlich begangenen Sachbeschädigungen, Hausfriedensbrüchen und Körperverletzung. Damals verhängte das zuständige Gericht eine Strafe von acht Monaten Freiheitsentzug, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und versuchter Körperverletzung gegen den Deutschen eingeleitet. Anschließend erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Dresden. Durch die Bereitschaftsrichterin wurden beide Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Der 37-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingewiesen. (SZ)

