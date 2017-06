Schwarzes für den Innenstadtring Die Chemnitzer Bauarbeiter stellen den letzten Abschnitt fertig. Freie Fahrt heißt es aber voraussichtlich erst ab Juli.

Voraussichtlich noch bis Dienstag werden die Asphaltarbeiten auf dem letzten Bauabschnitt der Döbelner Straße und auf dem Markt dauern. Weil danach noch einiges zu erledigen ist, wird die Straße nicht vor Juli freigegeben. © André Braun

Der Freitag hat für die Männer der Chemnitzer Straßenbaufirma heiß begonnen, obwohl die Temperaturen nach der nassen und stürmischen Nacht noch im Bereich des Erträglichen lagen. Doch beim Einbau des heißen Asphalts kommen die Arbeiter auch an weniger sommerlichen Tagen ins Schwitzen. Am Montag ist das noch einmal angesagt.

„Der Asphalteinbau im Bauabschnitt Döbelner Straße hat begonnen“, bestätigt Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, kurz Lasuv. Die Behörde hat den Ausbau der durch Roßwein führenden Abschnitte der Staatsstraßen 34 und 39 in Auftrag gegeben – und wollte diesen eigentlich schon vor mehr als einem Jahr abgeschlossen haben. Doch es kam anders. Und so sind die Bauarbeiter erst jetzt dabei, die Straßendecke zwischen der Kreuzung Dresdener Straße bis zum Eingang des Marktplatzes und dann noch die vielleicht 50 Meter hinauf bis zum ehemaligen Hotel Herkules einzubringen. Dort schließt sich dann wieder ein Pflasterbereich an. Laut Nicole Wernicke sollen diese Arbeiten bis Dienstag, 27. Juni, abgeschlossen sein.

Danach werden die Kraftfahrer aber vorerst weiter über Umleitungen geschickt. Denn: Es sind noch eine Reihe von Komplettierungsarbeiten zu erledigen. Wie die Mitarbeiterin des Landesamtes aufzählt, müssen beispielsweise Fugen hergestellt und Schilder montiert werden. Darüber hinaus stünden noch Pflasterarbeiten im Straßen- und Gehwegbereich aus. Letzteres ist auch im Bereich der Kurzzeitparkplätze unterhalb des Einganges zum Rathaus nötig.

„Die Verkehrsfreigabe erfolgt erst nach der kompletten Fertigstellung des Bauabschnittes Döbelner Straße bis Markt, voraussichtlich im Juli“, so Nicole Wernicke. Einen konkreten Termin kann sie gegenwärtig nicht benennen. Die sanierten Staatsstraßenabschnitte werden dann überwiegend als Einbahnstraße zu befahren sein – der zuletzt fertig gestellte Bereich von der Dresdener Straße hin zum Markt. Das erklärt auch die verhältnismäßig geringe Straßenbreite. Darüber haben manche Passanten, die die Bauarbeiten verfolgten, durchaus gestaunt. Ein Einbahnstraßenschild weist allerdings schon länger darauf hin. Wer künftig vom Markt zurück in Richtung Döbeln möchte, kann gleich über Haßlau fahren oder über die Hermann- und obere Weinbergstraße (also hinter der Oberschule vorbei) auf die Döbelner Straße. Über die Verkehrsführung wurde in der Planungsphase viel diskutiert.

