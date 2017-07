Schwarzer Renault wird entsorgt Ein Auto stand wochenlang am Autobahnzubringer. Nun ist es weg. Doch wohin?

Zuletzt war der Renault nur noch ein Schrotthaufen. © Archiv/Huisinga

Pirna. Der illegal am Autobahnzubringer Pirna abgestellte schwarze Renault, wurde am 4. Juli abgeschleppt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte dies veranlasst. Das Landratsamt in Pirna hatte zuvor versucht, Kontakt mit dem tschechischen Halter des Fahrzeugs aufzunehmen. Da dies nicht gelang, wurde das Lasuv eingeschaltet und aufgefordert, das Auto zu entfernen. Der Renault, der schon über zwei Monate nahe der Autobahnauffahrt stand, war zuletzt nur noch ein Schrotthaufen. Unbekannte hatten Scheiben eingeschlagen, ihn demoliert. Das Fahrzeug soll nun verwertet werden. Wie der Renault verwertet wird und welche weiteren Schritte in diesem Fall unternommen werden, konnte die Behörde nicht sagen, da das Verfahren noch andauert. Sollte das Fahrzeug recycelt werden, werden die Gesamtkosten dem Halter des Fahrzeuges auferlegt. (SZ/kk)

