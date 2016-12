Schwarzer Peter für das Landratsamt Die Behörde möchte einerseits mehr Leute nach Mittelsachsen locken, verbietet andererseits aber Bauvorhaben.

Auf dem Hasenberg in Leisnig stehen die Überreste der Stadtgärtnerei. Weil sich das Gebiet am Stadtrand befindet und seitens der Kommune das notwendige Baurecht für eine Wohnbebauung fehlte, erteilte das Landratsamt Mittelsachsen keine Genehmigung für die Errichtung einer Sozialstation. Mittlerweile wurde das Recht hergestellt und ein Hospiz darf gebaut werden. © Dietmar Thomas

Dass deutsche Gesetze Bauvorhaben in die Knie zwingen können, musste die Volkssolidarität Döbeln in Leisnig schmerzlich erfahren. Sie wollte am Hasenberg eine Sozialstation mit Kurzzeitpflege errichten lassen. Erste Überlegungen gab es 2010. Doch die Fläche lag im sogenannten Außenbereich. Laut Plan war dieser Standort nicht als städtisches Bebauungsgebiet ausgewiesen. Und genau da lag der sprichwörtliche Hase im Pfeffer: Aus diesem Grund verlangten sowohl die Landesdirektion als auch das Landratsamt einen Nachweis darüber, dass für das Bauvorhaben nur dieser Standort am Stadtrand infrage kommt. Ansonsten gibt’s keine Genehmigung.

Solche Beispiele gibt es in der Region einige: Der Mischdienst Voigt hatte zwei Anläufe gebraucht, um überhaupt eine Baugenehmigung für eine neue Halle in Forchheim zu bekommen. Ein relativ aufwendiger Vorhabens- und Erschließungsplan war notwendig, ehe das Landratsamt zustimmte. In Schlagwitz wartete ein Mann jahrelang vergeblich auf die Genehmigung für den Bau eines Hauses im Bungalowstil.

Erschließung nur mit Steuergeld

Bei Investoren und privaten Bauherren stößt ein Veto des Landratsamtes regelmäßig auf Unverständnis. Sehen sie doch einen Widerspruch: Einerseits soll vor allem der ländliche Raum gestärkt werden, andererseits legt ihnen der Landkreis Steine in den Weg. „Das wissen wir. Solche Dinge begegnen uns immer wieder. Aber wir werden und können das Baurecht nicht beugen. Es ist ohnehin Bundesgesetzgebung“, sagte kürzlich der erste Beigeordnete des Landkreises, Lothar Beier, in Freiberg. Er könne die Argumente der Bürger nachvollziehen. Allerdings müsse sich jeder verdeutlichen, welcher Aufwand an Zeit, Logistik und Geld notwendig ist, bevor an einer Stelle im Außenbereich gebaut werden könnte. „Die Kommunen müssen auf Kosten aller Einwohner das Gelände mit Energie, Wasser, Telefon, Beleuchtung und dergleichen erschließen. Die Löschwasserversorgung und der Winterdienst müssen gewährleistet werden. Da hängt Vieles dran“, erklärte Lothar Beier. Landrat Matthias Damm (CDU) ergänzte: „Dieser Widerspruch in den ländlichen Gemeinden hat eine Wechselwirkung. Wenn eine Genehmigung erteilt wird, müssen all diese Voraussetzungen geschaffen sein. Wenn wir Präzedenzfälle schaffen, wird es schwierig, in anderen Fällen nein zu sagen.“

Er versicherte, dass die Kreisverwaltung keinen Antrag von vornherein ablehnen würde. „Es bedarf immer individueller Gespräche mit den Bürgermeistern. Wir als Landkreis treten dabei als Berater auf“, sagte Lothar Beier. Zudem habe Mittelsachsen mit der Nestbau-Zentrale eine weitere Anlaufstelle geschaffen, bei der Bauwillige Unterstützung bekommen und sich Tipps und Ratschläge holen können.

Bau innerorts bevorzugt

Mit all seinen Werbe- und Imagekampagnen möchte der Landkreis die Menschen dazu bewegen, nach Mittelsachsen zu ziehen. „Wenn wir weiterhin lebendige und vitale Ortsgemeinden haben möchten, müssen wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte Matthias Damm in Freiberg. Dazu gehöre es dann aber eben auch, Zersiedelung im Außenbereich wenn möglich zu vermeiden. „Der Ausbau der Ortsgemeinden ist wichtiger, als Splitterbebauung zu fördern“, sagte er. Da stehe auch so im Baugesetz des Bundes.

Doch das Umplanen und Einlenken seitens der Behörde kann im Endeffekt auch einem ganzen Ort zugute kommen. Die Voigts mussten in Forchheim ein Regenrückhalte- und Feuerlöschbecken bauen. Das nützt im Brandfall allen Einwohnern, denn die Feuerwehr hat jederzeit Zugang.

Für den Hasenberg in Leisnig gibt es doch noch ein Happy End. Die Stadt hat ihre Lehren aus dem Volkssoli-Fall gezogen. Die Räte segneten einen Bebauungsplan für das „Sondergebiet am Hasenberg“ ab. Dort ist nun eine Wohnbebauung möglich. Das Gelände wurde in diesem Jahr verkauft. Im nächsten Jahr entsteht dort ein Hospiz. (mit DA/jh/sig)

