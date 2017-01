Schwarze Null für Blaue Lagune Die Gemeinde hat jetzt die Zahlen vorgelegt. Die Badesaison 2016 ist fast ausgeglichen. Ein paar Baustellen bleiben.

Die Blaue Lagune ist ein beliebtes Ziel für Badefans am Berzdorfer See. Das spürt die Gemeinde bei den Parkeinnahmen, aber auch bei Ausgaben für Abfall- oder Abwasserentsorgung. © Pawel Sosnowski

Die schwarze Null hat Schönau-Berzdorf für die Blaue Lagune fast geschafft. Zumindest, was die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde betreffen. Eine entsprechend erfreuliche Bilanz der jüngsten Badesaison zog deshalb jetzt Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) vor dem Gemeinderat. Am Ende steht nach den Zahlen, die er präsentierte, lediglich ein Minus von einigen wenigen Hundert Euro. „Das ist für uns eine Verbesserung, 2015 waren die Erträge nicht so hoch und wir hatten rund 10000 Euro Minus“, ordnet Hänel das Ergebnis ein.

Konkret hat die Gemeinde im vergangenen Jahr 57914 Euro eingenommen. Der größte Posten waren dabei die Parkgebühren, die sich allein auf fast 47288 Euro beliefen. Positiv ins Gewicht gefallen ist auch ein Zuschuss der Arbeitsagentur für den bei der Gemeinde angestellten Mitarbeiter, der sich in der Saison hauptsächlich um die Lagune kümmert. Auch die Eintrittsgelder des Aussichtsturmes von insgesamt 2373 Euro zählen hier dazu. Im Zusammenhang mit dem Turm räumt der Bürgermeister allerdings ein, dass das Drehkreuz der Gemeinde immer wieder Sorgen mache. Es komme mitunter vor, dass der Münzautomat zwar den Euro schlucke, sich die Drehtür aber nicht bewegen lasse. Man wolle das Problem rasch lösen, versprach Hänel. Eine neue Anlage sei dabei nicht vorgesehen, da die bestehende bereits sehr hochwertig sei.

Womit die Gemeinde erfahrungsgemäß in jedem Jahr etwa auf gleicher Höhe kalkulieren kann, sind die Ausgaben, die für den Badebetrieb nötig sind. Dazu zählen als große Posten die Fäkalienabfuhr, die 2016 mit insgesamt knapp 15940 Euro zu Buche geschlagen hat und auch die Umlage an den Planungsverband, wo die Gemeinde 11137,50 Euro zu entrichten hat. Natürlich sind auch die Personalkosten hier ein wichtiger Bestandteil der Ausgabensumme (15937 Euro). Dazu kommen noch die knapp 6700 Euro für die Badesicherheit am See – also die Rettungsschwimmer der DLRG, die in der Saison ihren Dienst tun.

Christian Hänel zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden – vor allem mit Blick auf die vergangenen Jahre. Durch weitere Verbesserungen wie beispielsweise Parkplatzbau und Infogebäude, die durch die Investitionen in den nächsten Monaten noch fertig gebaut werden sollen, hofft die Gemeinde auf noch mehr Anreize für Gäste.

