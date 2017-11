Schwarze Kassen in der deutschen Botschaft in Paris? Zwei Ex-Mitarbeiter erheben ungeheuerliche Vorwürfe: In der deutschen Vertretung soll es ein System nicht deklarierter Barzahlungen geben.

Aus der deutschen Vertretung in Paris ist nichts zu den Vorwürfen zu hören. Offenbar ist man mit der Prüfung des Falls beschäftigt. © dpa

Sie sind beliebt und renommiert, die Empfänge in der Residenz des deutschen Botschafters in Paris, dem Palais Beauharnais: der Champagner fließt, die Häppchen schmecken köstlich. Wo einst Joséphine de Beauharnais, die erste Frau von Napoleon Bonaparte, logierte, lebt heute der offizielle Vertreter der Bundesrepublik und lädt regelmäßig in das prächtige Gebäude mitten in Paris ein. Sind diese Empfänge beim Botschafter Nikolaus Meyer-Landrut seltener geworden, wurden sie unter seinen Vorgängern Susanne Wasum-Rainer, Reinhard Schäfers und Peter Ammon häufig organisiert, um das Palais Beauharnais zu einem lebendigen Ort des Austauschs und der Begegnung zu machen.

Nun aber bringt ein Artikel der Journalisten Gérard Davet und Fabrice Lhomme in der Zeitung Le Monde den Verdacht gegen die deutsche Botschaft auf, seit Jahren mit einem organisierten System schwarzer Kassen zu arbeiten. Diesen Vorwurf erheben zwei ehemalige Botschaftsmitarbeiter, Hausmeister Michel I. und Oberkellner Maxime C. Durch ihre Arbeit haben Davet und Lhomme bereits mehrere Skandale aufgedeckt sowie das Buch „Ein Präsident sollte das nicht sagen…“ veröffentlicht, das Ex-Staatschef François Hollande durch seine allzu offenen Plaudereien geschadet hat.

Das Palais Beauharnais kann auch für private Zwecke angemietet werden – auf diese Möglichkeit griffen in der Vergangenheit Unternehmen wie BMW, Bayer und Mercedes, Anwaltskanzleien sowie das ZDF zurück. Dem Artikel zufolge taucht bei der Abrechnung auch der Posten „Allgemeinkosten“ auf. Damit wurde demnach eine schwarze Kasse bestückt, über die man zusätzliches Personal, Überstunden und Prämien an die 14 Angestellten bezahlte. Regelmäßig soll Michel I. zwischen 2 000 und 4 000 Euro in kleinen Scheinen abgehoben haben, die in der Folge verteilt wurden. Im Laufe der Jahre habe es sich um mehrere Hunderttausend Euro gehandelt. Der französische Fiskus blieb dabei außen vor: „In der Botschaft sagte man uns: Man kann uns nichts anhaben, wir sind unantastbar“, zitiert Le Monde Michel I. und Maxime C. Ihnen zufolge hatte der frühere Botschafter in Paris, Peter Ammon, dieses System 2007 eingeführt, der inzwischen als Botschafter in London wirkt.

Das Bargeld sei „am Anfang nett“ gewesen, aber „mir begann es die Finger zu verbrennen“, sagte Michel I. Nach einem Streit unter Kollegen um eine gerechtere Aufteilung wurde er 2015 nach elf Jahren Dienst fristlos verlassen, ebenso wie im Folgejahr Maxime C. Beide nahmen sich den Anwalt Antoine Gillot – der nicht zufällig vor einigen Jahren Pascal Bonnefoy vertreten hat. Dieser war einst Butler der inzwischen verstorbenen L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt und hatte mit heimlich aufgenommenen Tonaufzeichnungen aufgedeckt, dass sich andere Angestellte und Besucher an der alten Dame bereicherten. Gillot erklärte nun, die Entlassung seiner Mandanten sei eine direkte Folge des organisierten Systems nicht deklarierter Barzahlungen in der deutschen Botschaft, das mit dem Einverständnis des deutschen Außenministeriums eingeführt worden sei.

Ob es diese Praktiken immer noch gibt, ist unklar. Inzwischen hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärt, die Bundesregierung prüfe die Vorwürfe. Die Anwältin der deutschen Botschaft in Paris, Cathy Noll, wollte zum Stand keinen Kommentar abgeben.

