Schwarze Eichhörnchen kämpfen um die Ehre Ritter, Handwerker und Schausteller nehmen die Gäste mit ins Mittelalter. Sie erleben in Kälte und bei Sturm, wie beschwerlich das gewesen ist.

Bei der Braxas-A Fakir- und Feuershow kommen Sebastian und Aline Berndt dem Publikum mit den Flammen beinahe schon gefährlich nah. © André Braun Bei der Braxas-A Fakir- und Feuershow kommen Sebastian und Aline Berndt dem Publikum mit den Flammen beinahe schon gefährlich nah.

Die Ritter der Compagnia degli scoiattoli neri (Kompanie der schwarzen Eichhörnchen) führt ihre Schaukämpfe vor.

Drei Tage zurück in die Vergangenheit, Leben in Zelten, Verzicht auf die Vorzüge des modernen Lebens – für Freunde des Mittelalters ist es das schönste Hobby, historische Feste so authentisch wie möglich zu machen. Zu ihnen zählen die Ritter der Compagnia degli scoiattoli nero: „Das bedeutet Kompanie der schwarzen Eichhörnchen, die aus anderen Ländern hierher kommen und die roten verdrängen“, erklärt Georg von Gangloff lachend. Er ist einer der Ritter, die auf der Burg Waffen und Ausrüstung vorführen, kämpfen und in einem der Zelte leben. „Ritter wird man bei uns nicht einfach so wie bei anderen Truppen, in denen man sich einfach eine Rüstung im Kostümhandel kauft, man muss sich seinen Stand verdienen.“ Auch er und Sebastian von Wolfsberg haben als Söldner in der Truppe angefangen, sind dann bei einem Ritter als Knappe in den Dienst getreten, um alle Tugenden zu lernen und nach einigen Jahren den Ritterschlag zu erhalten.

„Den Namen sucht sich bei uns jeder selbst aus, bei mir ist Georg die Langform meines bürgerlichen Namens und, weil ich in St. Gangloff gelebt habe, als ich zur Truppe gekommen bin, habe ich den Namen ausgesucht.“ Das ist inzwischen 21 Jahre her, in denen der Ritter viel erlebt und gelernt hat. Und so sehen die Kämpfe wirklich gefährlich aus und die Schwerter krachen eindrucksvoll aufeinander.

Jedes Stück ein Unikat

Weniger wild geht es nebenan bei Susi Schwammekrug und ihrem Freund zu. Die beiden gehören mit Freunden auch zum Lagerleben rund um den Mildenstein, sind entsprechend gekleidet und verkaufen nebenbei die verzierten rustikalen Feuertonnen von Stefan Eger. Der Künstler aus Grüna bei Chemnitz mag selbst die Mittelaltermärkte nicht. „Weil seine patentierten Körbe so gut zum Thema passen, haben wir angeboten, sie zu verkaufen. Jedes Stück ist ein Unikat“, erklärt sie. An den Tonnen sind rundum Scheiben und teilweise auch Ringe angeschweißt, auf denen gegrillt, Getränke gewärmt, Raclettekäse geschmolzen oder sogar Kartoffelpuffer gebacken werden können.

Der kleine Ritter Liam, der die weiche Rüstung über warme Sachen gezogen hat, sammelt Feuerholz und freut sich, die Flammen so die ganze Zeit zu füttern. „Diese Tonne ist unsere mobile Küche für die Markttage, man kann wirklich alles darauf zubereiten“, schwärmt Susi, die zum vierten Mal für den Veranstalter Coex an so einer Veranstaltung teilnimmt.

Seit mehreren Jahren auf vielen Mittelalter-, Burg und Stadtfesten unterwegs sind Sebastian und Aline Berndt als Braxas A. Das Ehepaar bietet eine Fakir- und Feuershow, die das Publikum immer wieder zum Staunen bringt. Die Flammen scheinen gefährlich nahezukommen und wärmen merklich, so dass sich immer wieder Zuschauer fragen, wie das eigentlich funktioniert. Auch Andrea Klinker aus Nossen wundert sich mit ihrer Tochter beim nächsten Programmpunkt: Aline klettert in eine Kiste, in die sechs Schwerter gesteckt werden: „Wenn ich das auf einer Bühne gesehen habe, dachte ich immer, da ist eine Falltür drunter, wo die Frau reinklettert und am Ende wieder rauskommt, aber hier steht die Kiste auf der Wiese!“ Verraten wird der Trick natürlich nicht und mit Schlangen, Nagelbrettern und viel handgemachter Musik unterhalten die beiden in mehreren Shows am Wochenende.

Im Burghof gibt es aber nicht nur auf der Bühne viel zu sehen – überall sind Stände aufgebaut und mehr als 40 Handwerker zeigen ihre Kunst. Ralf Hohenstein ist einer von ihnen: „Mein erster erlernter Beruf war Fotograf“, erzählt der Nossener. Jetzt dauern Bilder deutlich länger als mit der Kamera, er ist Steinmetz und fertigt Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände. Am Sonnabend haut er ein Bild in eine Steinplatte, wobei ein historisches Foto als Vorlage dient.

Nicht alles ganz stilecht

Seiler, Töpfer, Schleifer, Laternenbauer und zahlreiche „Köche“ runden das Programm ab und bieten ihre Waren an. Vor allem die Jungen sind begeistert von der Ritterausstattung: Helme aus nicht ganz stilechtem Plastik oder auch Leder, Schilde und natürlich Schwerter stehen ganz oben auf der Wunschliste. „Ich hab jetzt schon Angst um meinen Fernseher“, befürchtet Jens Schmidt, der seinem Sohn gerade ein fast ein Meter langes Holzschwert kaufen musste. Die Mädchen basteln lieber Beschützerpüppchen aus Stoff.

Zu kämpfen haben die Darsteller sonst nur mit dem Aprilwetter: Sonnenschein, Regenschauer und vor allem Sturmböen machen deutlich, wie hart das Leben früher gewesen sein muss, wenn Händler auf den Verkauf draußen angewiesen waren und nicht auf schöneres Wetter hoffen konnten. Untereinander werden Zeltheringe und Leinen ausgeliehen, damit alles gesichert werden kann. Viele der Darsteller werden sich schon in wenigen Wochen auf den nächsten Burgfesten wiedersehen.

