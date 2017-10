Schwarze Angorakaninchen liefern warme Wolle Bei der Regionalausstellung stellen 22 Züchter ihre Tiere aus. Recht erfolgreich mit dabei sind Beate und Matthias Rentzsch.

Beate und Matthias Rentzsch halten ihre Angorakaninchen wegen der feinen Wolle. © André Braun

In sieben Reihen stehen in zwei Etagen Käfige mit Kaninchen. Es riecht nach Heu. Der Regionalverband der Döbelner Rassekaninchenzüchter hat in den Gasthof Jessnitz zur fünften Kaninchenschau eingeladen. „Von über einhundert Züchtern, stellen 22 ihre 207 Tiere aus“, sagt Peter Perlitius. Er ist der stellvertretende Ausstellungsleiter. „Sie zeigen 23 Rassen.“ Veranstalter der Ausstellung ist der Verein S 837 Döbeln-Pommlitz. Mit dabei ist auch der Verein S 94 Döbeln.

Beate und Matthias Rentzsch gehören zum Pommlitzer Verein. Zur Ausstellung sind sie mit sieben Tieren der Rasse Angora schwarz gekommen. „Es war ein Neunerwurf“, sagt Matthias Rentzsch. Das Ehepaar, dass nur die Angorarasse züchtet, hat die Tiere nicht nur in dem Farbschlag schwarz, sondern auch in weiß und gelb. Zu dem Hobby kamen sie 2009. „Wir hatten Schafe“, sagt Beate Rentzsch. „Die Wolle habe ich versponnen und verstrickt. Ich dachte mir, wir könnten uns noch die Angorakaninchen holen.“ 27 Hasen halten die Rentzschs. Während Matthias Rentzsch sich mehr um die Organisation kümmert, widmet sich seine Frau der Pflege der Tiere. Die Hasen schlachten sie nicht. Alle Kaninchen verkaufen sie an Züchter. Für ihr Hobby fahren die Rentzschs oft weite Wege. Einen Bock kauften sie in Ostfriesland. Ein Zuchttier für die gelben Angorakaninchen holten sie in Rotterdam. „Es sind keine Kuscheltiere“, gibt Matthias Rentzsch, zu bedenken. „Die Hasen müssen aller 80 Tage geschoren werden.“ Der Grund für die Schur ist, dass sie durch das langhaarige Fell große Wollknäuel in den Bauch kriegen. „Daran können sie sterben“, sagt Rentzsch. Mit ihren ausgestellten Tieren sind sie sehr erfolgreich. Das Ehepaar wurde nicht nur Regionalverbandsmeister, sondern auch der erste Vereinsmeister ihres Vereines. Auch den Vereinspokal holten sie sich.

Dass die Kaninchenschau stattfindet, grenzt aufgrund einer zurzeit in Sachsen grassierenden Seuche an ein Wunder. „Es ist die französische Variante der Chinaseuche“, sagt Peter Perlitius. Doch die Krankheit ist nicht das einzige Problem, das die Rassekaninchenzüchter umtreibt. Auch die Überalterung ihrer Mitglieder macht den Vereinen zu schaffen. „Die Jugend hat kein Interesse“, nennt Perlitius einen Grund für den Mitgliederschwund. „Tierhaltung erfordert es, Verantwortung zu übernehmen. Dazu kommt die stark veränderte Arbeitswelt.“ Auch wegen der Tierseuche ist es für viele Züchter schwer, nicht den Mut zu verlieren. „Durch die Seuche verursacht das Hobby hohe Kosten“, so Perlitius.

