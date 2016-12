Schwarzdecke für den Kreisverkehr Der Kreisel an der Bautzener Schliebenstraße wird am Mittwoch für einen Tag freigegeben. Dafür ist eine andere Strecke dicht.

Der Kreisverkehr an der Schliebenstraße nimmt Form an. Wenn die Baustelle in die Winterpause geht, soll er als Provisorium freigegeben werden. © uwe soeder

Der Kreisverkehr an der Schliebenstraße in Bautzen nimmt mehr und mehr Gestalt an. Die Bauleute der Firma Bistra Bau haben jetzt den Asphalt rund um die Verkehrsinsel gegossen. Noch bis Dienstag bleibt wegen der Asphaltarbeiten ein Stück der Dresdener Straße auf Höhe der Dr.-Rohr-Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird bis zum 6. Dezember in einem großen Bogen ab Kreisel Stiebitz von der Dresdener Straße über die Spange B 96a, die Hoyerswerdaer Straße und die Schliebenstraße umgeleitet.

Probelauf startet

Am Mittwoch, dem 7. Dezember, startet der halbfertige Kreisverkehr seinen ersten Probelauf. Für einen Tag werden sämtliche Straßensperrungen an dem Knotenpunkt Schliebenstraße, Dresdener Straße und Clara-Zetkin-Straße aufgehoben und die Baustellenampeln zur Seite gerückt. Der Grund ist die Tunnelwartung auf der Westtangente, die von 8 bis 17 Uhr unter Vollsperrung vorgenommen wird.

Wie die Stadtverwaltung informiert wird der Verkehr von der Westtangente während der Tunnelwartung über den Schliebenkreisel umgeleitet. Fahrzeuge in Richtung Hoyerswerda werden über die Neustädter Straße, südliche Dresdener Straße und die Schliebenstraße geleitet. Fahrzeuge aus der Gegenrichtung fahren am besten über die Schliebenstraße, die Friedensbrücke und die Neusalzaer Straße.

Winterpause ab 17. Dezember

Am Donnerstag werden die Baustellenampeln noch einmal für eine Woche an ihre alten Plätze geschoben. Vom 8. bis zum 16. Dezember fließt der Verkehr abwechselnd an der Baustelle des Kreisverkehrs einspurig vorbei. In dieser Zeit werden die letzten Handgriffe an den Gehwegen der Dresdener Straße und am Rondell getan, bevor die Bauarbeiter ab dem 17. Dezember witterungsbedingt eine Winterpause einlegen. Der Vorteil für die Autofahrer: Während der Pause, die bis in den März dauern kann, ist der unvollendete Kreisverkehr bereits funktionstüchtig und kann daher ohne Ampelregelung genutzt werden.

Die Stadt Bautzen investiert rund eine Million Euro in den Bau des Kreisverkehrs an der Schliebenstraße. Die frühere Ampelkreuzung an dieser Stelle hatte zu Staus und langen Wartezeiten geführt. Laut Plan soll der Kreisel im Mai 2017 fertiggestellt sein. Für Fußgänger verbessert sich vor allem die Situation auf der Clara-Zetkin-Straße. Zwei Querungsinseln erleichtern hier das Passieren der Straße, sodass man gefahrloser zu den Geschäften gelangt.

