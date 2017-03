Schwarzbachbahnverein erhält Schienenspende

Der Wohnmobilhersteller Capron hat den Schwarzbachbahnverein bereits zum dritten Mal mit einer Schienenspende unterstützt. Darüber informiert Marko Thoms vom Verein. Das Unternehmen habe vor zwei Wochen angerufen und dem Verein mitgeteilt, dass die Mitglieder etwa 350 Meter Gleis sofort abbauen könnten. Nach sofortigem Vororttermin, Zusage und einer Woche Vorbereitungszeit für beide Seiten konnte binnen acht Tagen in sechs Arbeitseinsätzen mit durchschnittlich vier Mann und einem Bagger das Gelände beräumt werden, sagt Marko Thoms.

Etwa 75 Prozent der Gleisanlagen waren bis zur Schienenoberkante aufgeschüttet, was das Freilegen jeder einzelnen Schwellenschraube voraussetzte und allein drei Tage Arbeit kostete.

Der Schwarzbachbahnverein dankt der Firma Capron in Neustadt für die großzügige Unterstützung der Vereinsarbeit. Einige der Schienen werden sofort weiterverwendet und in das Gleisbett in Lohsdorf verlegt. (SZ/aw)

