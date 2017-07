Schwarzbachbahn soll bald rollen Im August steigt das große Bahnhofsfest. Für den Aufbau der Strecke werden aber noch Spenden gebraucht.

In diesem Schotterwagen wurde das Gleisbett eingerichtet. © Marko Förster

Wenn die Schwarzbachbahner mal gerade nicht einen neuen Waggon aufbauen, dann sind sie mit Schaufel und Spaten unterwegs oder rangieren Schotterwagen und Bagger. Bis Ende August sollen die 180 Meter Gleis liegen und auch befahren werden können. Denn am 26. und 27. August feiert der Verein sein diesjähriges Bahnhofsfest. Und da soll die Lok schon die 180 Meter in Richtung Ehrenberg rollen. Damit das gelingt, ruft der Verein über Facebook freiwillige Helfer auf. Jede, auch die weiblichen, könnten sich bei den vielfältigsten Aufgaben mit einbringen, sagt Marko Thoms vom Vereinsvorstand. Jeder der möchte, kann vorbeischauen und eben auch selbst mitarbeiten.

Immer am Sonnabend ab 9 Uhr sind die Mitglieder auf dem Vereinsgelände anzutreffen. Je nach Zeit arbeiten einige sogar in der Woche. Auch da könne man jederzeit mitmachen. Arbeitseinweisungen gibt es vor Ort. Und zu tun haben die Helfer ausreichend. Die 180 Meter konnten zwar schon weit vorangetrieben werden. Auch die Pfeiler für die Brücke, gesetzt von der Firma Königbau, stehen bereits.

Das Schotterbett wurde fast vollständig hergerichtet. Größtenteils wurden auch die Schienen verlegt. Ausgehend vom derzeitigen Gleisende werden insgesamt etwa 180 Meter Strecke wiederhergestellt. Obwohl der Verein vieles in ehrenamtlicher Arbeit erfüllt, entstehen bei so einem großen Projekt natürlich auch Kosten. Um die zu decken, werden nicht nur Eigenmittel des Vereins eingesetzt. Traditionell werden speziell auch für den Aufbau der Strecke wieder Spenden gesammelt. Allerdings müsste das Spendenkonto noch reichlich gefüllt werden. Derzeit stehen knapp 4 400 Euro auf der Habenseite. Ziel bis Ende August sind Spenden in Höhe von 12 500 Euro, sagt Marko Thoms. Der Bahnverein sagt allen Spendern und den freiwilligen Helfern schon jetzt Danke.

