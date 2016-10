Schwarzbachbahn im Landratsamt Michael Kirchner vom Schwarzbachbahnverein hält im Pirnaer Landratsamt einen Vortrag über die Historie der Bahn.

Auch über die Geschichte der Schwarzbachbahn wird es in einem Vortrag von Michael Kirchner gehen. © Dirk Zschiedrich

Goßdorf/Pirna. Die Geschichte der Schmalspurbahn von Goßdorf-Kohlmühle nach Hohnstein ist am 9. November Thema im Landratsamt in Pirna. Michael Kirchner vom Schwarzbachbahnverein hält dann einen Vortrag über die Historie der Bahn.

Seit Anfang September werden im Lesesaal des Archivverbundes im Pirnaer Landratsamt Quellen und Literatur zur Geschichte der Schmalspurbahnen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge präsentiert. In diesem Rahmen lädt der Archivverbund zu einem Vortrag mit Michael Kirchner ein. Kirchner ist Mitglied des 1995 ins Leben gerufenen Schwarzbachbahnvereins, welcher sich zum Ziel gesetzt hat, die einst zwölf Kilometer lange Strecke in Teilen wieder aufzubauen. Zu den jährlich stattfindenden Bahnhofsfesten sind seit 2006 immer wieder historische Züge über einen Teilabschnitt gerollt.

Der Vortrag wird im Lesesaal des Archivs stattfinden. Da die Räumlichkeit nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt, wird um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail gebeten. (SZ)

Vortag „Geschichte der Schmalspurbahn von Goßdorf-Kohlmühle nach Hohnstein“ mit Michael Kirchner am 9. November um 17 Uhr in den Archivräumen im Landratsamt, Schloßhof 2/4 in Pirna. Anmeldung unter: archivverbund@landratsamt-pirna.de

