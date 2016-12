Schwarzarbeiter müssen Lohn abgeben

Ludwigsdorf. Drei Ukrainer, die in der Nacht zum Sonntag von der Bundespolizei kontrolliert wurden, waren in Deutschland offenbar illegal beschäftigt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der Lohn, den jede der drei Personen als Bargeld mitführte – je zwischen 1 000 und 1 200 Euro – wurde beschlagnahmt. Die drei Nicht-EU-Ausländer waren in einem deutschen Reisebus in Richtung Polen unterwegs.

Den kontrollierenden Beamten fiel zunächst auf, dass sie deutlich mehr Reisegepäck mitführten, als sie für den von ihnen angegebenen Aufenthaltszeitraum in Deutschland benötigten. Bei einer genaueren Überprüfung des Gepäcks wurden Utensilien, unter anderem Arbeitshandschuhe, Arbeitskleidung, Werkzeuge sowie Stundenaufzeichnungen gefunden, welche auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland schließen ließen. Im Zuge der Ermittlungen konnte allen drei Personen nachgewiesen werden, dass sie mindestens einen Monat in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, berichtete die Polizei. Über ein hierfür erforderliches Visum verfügte keine der Personen.

Neben dem Verlust ihrer Einnahmen erging gegen die Ukrainer eine Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthalts. Auch weitere Sanktionen, wie eine Wiedereinreisesperre, stehen im Raum. Darüber werde die zuständige Ausländerbehörde am heutigen Montag entscheiden, informierte die Bundespolizei. (szo)

