Schwarzarbeiter gestellt

Hohnstein Ein 20-jähriger VW-Fahrer war am Montagmorgen auf der Straße zwischen Ulbersdorf und Lohsdorf unterwegs. In einer Kurve kam er mit seinem Wagen von der regennassen Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.200 Euro.

Neustadt Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag ein Quad von der Talstraße im Neustädter Ortsteil Rugiswalde. Der Wert des fünf Jahre alten Fahrzeuges beträgt etwa 7000 Euro.

Bremsvorgang endet mit Totalschaden

Klingenberg Ein 48-Jähriger befuhr am Montagnachmittag die S 190, als er kurz nach dem Ortseingang Colmnitz beim Bremsen die Kontrolle über seinen Opel Corsa verlor. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Am Opel entstand Totalschaden.