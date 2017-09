Schwarzarbeit im Hause Weidel? Ein Zeitungsbericht bringt AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel in Bedrängnis. Sie ließ angeblich in der Schweiz eine syrerische Asylbewerberin schwarz für sich arbeiten.

Alice Weidel, AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2017, hat offenbar an ihrem Schweizer Wohnsitz eine Asylbewerberin aus Syrien schwarz beschäftigt. © dpa

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat an ihrem Schweizer Wohnsitz in Biel eine Asylbewerberin aus Syrien schwarz für sich arbeiten lassen. Das berichtet die Wochenzeitung Die Zeit. Im Jahr 2015 arbeitete eine Studentin der Islamwissenschaften als Haushaltshilfe für Weidel, danach gab diese den Job an die Frau aus Syrien weiter, heißt es in dem Bericht.

Die beiden Frauen erhielten das Gehalt von Weidel bar auf die Hand – 25 Franken pro Stunde, was für Schweizer Verhältnisse üblich ist. Es gab demnach weder einen Anstellungsvertrag, noch wurden die Frauen um Rechnungsstellung gebeten.

Weidel, die das deutsche Überlingen am Bodensee als ihren Wohnort nennt, dementiert den Inhalt des Zeit-Artikels. Ihr Anwalt teilte der Zeitung mit, dass sie „einen freundschaftlichen Kontakt“ zu einer Syrerin, die auch in ihrem Haus zu Gast gewesen sei, pflege. „Dass die Asylbewerberin aber im Hause unserer Mandantin angestellt wurde oder als Angestellte gearbeitet hätte oder aber dafür Lohn bekommen hätte, ist jeweils falsch“, so der Anwalt.

AfD-Sprecher Christian Lüth warf der Zeit am Mittwochabend vor, mit Bezug auf die Studentin zu unterschlagen, dass eine Barzahlung an Haushaltshilfen nach Schweizer Recht legal sei. „Hausangestellte müssen nur dann bei der kantonalen Ausgleichskasse angemeldet werden, wenn ihr Lohn im Jahr 750 Franken übersteigt. Löhne unter dieser Grenze sind beitragsfrei und nicht meldepflichtig.“ (szo/dpa)

Machen Sie den SZ-Wahlcheck

Wofür stehen die Parteien, wofür die Direktkandidaten? Wir haben 42 Politiker in Ostsachsen, Dresden und Mittelsachsen befragt, damit Sie mit wenigen Klicks herausfinden können, welche Partei am besten Ihren Auffassungen entspricht. Los geht's!

zur Startseite